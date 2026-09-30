Clarification sur la situation entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur national

Le sélectionneur de l'équipe nationale portugaise s'est exprimé sur les récentes tensions au sein du groupe et les malentendus avec Cristiano Ronaldo. La mise sur le banc de l'attaquant vétéran, fort de ses succès en Ligue des champions et sur la scène internationale, ainsi que les tensions apparues après le match contre la Norvège, sont au centre de l'attention. Malgré la bonne dynamique de l'équipe en Ligue des nations, le mécontentement de la star fait l'objet de vives discussions dans la presse. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte .

Selon Goal.com, Cristiano Ronaldo, 41 ans, a exprimé son mécontentement après ne pas être entré en jeu lors du match contre la Norvège. Bien que le Portugal ait remporté la rencontre 2-1, le fait que l'attaquant soit resté sur le banc a provoqué des malentendus dans le camp de l'équipe. La direction de la fédération portugaise de football a dû intervenir immédiatement pour apaiser la situation.

L'erreur du coach et le malentendu sur le banc

Lors de la conférence de presse, le sélectionneur a parlé ouvertement de ses tactiques et de ses plans, soulignant qu'il y avait un accord préalable avec le joueur. Il a admis avoir commis une erreur en changeant ses plans en cours de match en raison de l'évolution du scénario. Selon lui, avoir donné des instructions au joueur avant de finalement ne pas le faire entrer a accru la tension dans l'équipe.

« J'avais parlé avec Cristiano au préalable. Nous connaissons bien ses capacités physiques et nous avions établi des plans en conséquence. Cependant, le cours du match a fait que j'ai pensé avoir besoin de son aide et je l'ai fait s'échauffer dès la 45e minute. C'est là que j'ai fait une erreur, j'aurais dû le faire s'échauffer 15 minutes plus tard », a déclaré le sélectionneur.

Intervention de la fédération et situation à l'entraînement

Suite à l'escalade de la situation, le président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença, a dû intervenir directement. Mardi soir, le président a rencontré le sélectionneur et le capitaine pour mettre fin aux rumeurs et clarifier les relations. Il a été précisé que les informations circulant dans la presse sur un boycott des entraînements par le joueur étaient totalement infondées.

Le sélectionneur a démenti les rumeurs selon lesquelles Ronaldo n'aurait pas participé aux entraînements, soulignant qu'il effectuait des exercices de récupération comme les autres joueurs blessés. Selon lui, un joueur professionnel comme Cristiano ne refuserait jamais de s'entraîner et la visite du président n'était qu'une discussion habituelle.