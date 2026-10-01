Aux États-Unis, 275 prêtres ont abusé de 944 enfants

Dans trois diocèses catholiques de l'État du Massachusetts, aux États-Unis, il a été établi que 275 prêtres ont commis des abus sexuels sur 944 enfants. C'est ce qu'indique le rapport d'enquête publié par le bureau du procureur général de l'État.

L'enquête a couvert les diocèses de Fall River, Springfield et Worcester. La majorité des cas mentionnés dans le rapport ont eu lieu avant 2002.

La procureure générale Andrea Joy Campbell a déclaré que la direction des diocèses était au courant depuis des années des abus commis par les prêtres sur des mineurs. Dans certains cas, il a été souligné que la préservation de la réputation de l'Église a été privilégiée au détriment de la sécurité des enfants.

L'enquête a débuté en 2019. Au cours de celle-ci, le bureau du procureur a sollicité à trois reprises les procureurs locaux, ce qui a conduit à une mise en examen dans le diocèse de Worcester. Pour d'autres cas, aucune poursuite pénale n'a été engagée en raison de la prescription des faits ou parce que les actes n'étaient pas qualifiés de crimes à l'époque.

Les dirigeants des trois diocèses ont présenté leurs excuses aux victimes et ont annoncé des mesures pour renforcer la sécurité des enfants et améliorer les procédures existantes.

La procureure générale a appelé à modifier la législation afin d'élargir les possibilités pour les victimes d'abus sexuels durant l'enfance de déposer des plaintes au civil.