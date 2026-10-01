« Sans Ronaldo, vous n'êtes rien » : la sœur de Cristiano critique sévèrement tout le pays

Ayant quitté prématurément le camp de l'équipe nationale portugaise, Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur d'une controverse qui a pris des proportions nationales et familiales. Elma Aveiro, la sœur de la star, a pris sa défense, qualifiant d'« hypocrisie et de trahison » le fait que l'entraîneur Jorge Jesus n'ait pas tenu ses promesses.

Sur ses réseaux sociaux, Aveiro a publié une déclaration d'une agressivité sans précédent, s'en prenant non seulement au staff technique, mais aussi au public et à la presse portugaise.

« Le Portugal mérite de revenir à son niveau d'avant, où personne ne s'intéressait à lui »

Dans son message, Elma Aveiro souligne que les 20 années de service exceptionnel de son frère n'ont pas été appréciées à leur juste valeur par le pays, écrivant ces mots cinglants :

« Le Portugal mérite de revenir à son état médiocre d'avant Ronaldo, où personne ne s'y intéressait. Cristiano méritait un grand respect. L'équipe nationale avait besoin d'une meilleure organisation. »

« Nous sommes envieux, méprisants et médiocres »

La colère de sa sœur ne s'est pas limitée à la direction du football. Elle a accusé les médias et la société portugaise d'ingratitude :

Niveau des médias : « Les médias portugais méritent plus de compétence et moins de rumeurs superficielles. »

Critique de la nation : « Quant au peuple portugais... ils ne méritent rien de mieux dans aucun domaine. Nous sommes envieux, méprisants et médiocres. »

Soutien à son frère : « Merci pour tout, CR7. Tu mérites bien plus que cela ! »

Quelle est la racine du conflit ?

Cristiano Ronaldoa quitté le camp avant le match contre le Danemark en Ligue des Nations à cause d'un conflit avec l'entraîneur Jorge Jesus. Après l'avoir fait échauffer pendant 30 minutes sans le faire entrer en jeu contre la Norvège (2-1), l'entraîneur a laissé entendre qu'il resterait sur le banc lors du match suivant.

Suite à cet incident, il est rapporté que le joueur de 41 ans a décidé de quitter définitivement l'équipe nationale. Les sorties virulentes de sa famille confirment que l'ère de Ronaldo sous le maillot national se termine par un conflit profond et irréversible.