« Sans Ronaldo, vous n'êtes rien » : la sœur de Cristiano critique sévèrement tout le pays

·8·Monde
« Sans Ronaldo, vous n'êtes rien » : la sœur de Cristiano critique sévèrement tout le pays

Ayant quitté prématurément le camp de l'équipe nationale portugaise, Cristiano Ronaldo se retrouve au cœur d'une controverse qui a pris des proportions nationales et familiales. Elma Aveiro, la sœur de la star, a pris sa défense, qualifiant d'« hypocrisie et de trahison » le fait que l'entraîneur Jorge Jesus n'ait pas tenu ses promesses.

Sur ses réseaux sociaux, Aveiro a publié une déclaration d'une agressivité sans précédent, s'en prenant non seulement au staff technique, mais aussi au public et à la presse portugaise.

« Le Portugal mérite de revenir à son niveau d'avant, où personne ne s'intéressait à lui »

Dans son message, Elma Aveiro souligne que les 20 années de service exceptionnel de son frère n'ont pas été appréciées à leur juste valeur par le pays, écrivant ces mots cinglants :

« Le Portugal mérite de revenir à son état médiocre d'avant Ronaldo, où personne ne s'y intéressait. Cristiano méritait un grand respect. L'équipe nationale avait besoin d'une meilleure organisation. »

« Nous sommes envieux, méprisants et médiocres »

La colère de sa sœur ne s'est pas limitée à la direction du football. Elle a accusé les médias et la société portugaise d'ingratitude :

  • Niveau des médias : « Les médias portugais méritent plus de compétence et moins de rumeurs superficielles. »

  • Critique de la nation : « Quant au peuple portugais... ils ne méritent rien de mieux dans aucun domaine. Nous sommes envieux, méprisants et médiocres. »

  • Soutien à son frère : « Merci pour tout, CR7. Tu mérites bien plus que cela ! »

Quelle est la racine du conflit ?

Cristiano Ronaldoa quitté le camp avant le match contre le Danemark en Ligue des Nations à cause d'un conflit avec l'entraîneur Jorge Jesus. Après l'avoir fait échauffer pendant 30 minutes sans le faire entrer en jeu contre la Norvège (2-1), l'entraîneur a laissé entendre qu'il resterait sur le banc lors du match suivant.

Suite à cet incident, il est rapporté que le joueur de 41 ans a décidé de quitter définitivement l'équipe nationale. Les sorties virulentes de sa famille confirment que l'ère de Ronaldo sous le maillot national se termine par un conflit profond et irréversible.

Cristiano RonaldoJorge JesusElma AveiroÉquipe nationale du PortugalFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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