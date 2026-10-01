Nokia et ICEYE créent un système de communication par satellite souverain pour les États

·13·Technologie
Nokia et ICEYE créent un système de communication par satellite souverain pour les États

La société spatiale finlandaise ICEYE et Nokia ont conclu un accord pour développer conjointement des systèmes de communication par satellite en orbite basse sécurisés pour des clients gouvernementaux. Selon ixbt.com, le lancement des premiers satellites de télécommunications dans le cadre de ce projet est prévu pour 2028, et il devrait devenir une alternative spécifique aux systèmes commerciaux mondiaux comme Starlink. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'idée principale du projet est de construire une infrastructure satellitaire souveraine entièrement contrôlée par l'État concerné. Le client pourra gérer indépendamment les satellites, le segment terrestre et les terminaux utilisateurs sans dépendre des conditions d'un opérateur commercial externe.

Système destiné à la défense et aux situations d'urgence

Le nouveau réseau de communication est principalement destiné aux besoins de la défense, de la sécurité des frontières, des services d'urgence et de la gestion des catastrophes naturelles et technologiques. En cas de dommages, de surcharge ou de panne totale des réseaux mobiles et filaires terrestres, cette communication par satellite doit fournir un canal de secours fiable.

Il sera possible de concentrer les ressources du réseau sur des zones prioritaires en fonction des besoins actuels. ICEYE et Nokia promettent une bande passante élevée et une faible latence. Parallèlement, le nouveau système ne remplacera pas totalement les réseaux militaires ou gouvernementaux existants, mais fournira une couverture supplémentaire et des canaux de secours.

Coopération entre les entreprises

Dans le cadre de ce partenariat, ICEYE apporte son expertise dans la création et l'exploitation de constellations de satellites, tandis que Nokia fournit des technologies de réseaux de télécommunications sécurisés. Les parties visent à intégrer les satellites en orbite basse, l'infrastructure terrestre et les terminaux sécurisés dans un système de communication unifié.

Rappelons qu'ICEYE propose déjà à des clients gouvernementaux ses propres systèmes satellitaires d'observation de la Terre. L'entreprise exploite une constellation de radars à synthèse d'ouverture (SAR) permettant d'obtenir des images de la surface indépendamment de l'heure ou de la couverture nuageuse. Le nouveau projet lancé avec Nokia élargit considérablement ce domaine grâce à la communication par satellite.

NokiaICEYEStarlinkTechnologies SpatialesSatellites de Communication
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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