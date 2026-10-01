Tournant dans le monde de la technologie : Pourquoi le nouvel accord sur l'IA est-il qualifié de « constitution morale » ?

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Tournant dans le monde de la technologie : Pourquoi le nouvel accord sur l'IA est-il qualifié de « constitution morale » ?

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle a mis à l'ordre du jour l'un des accords les plus importants de l'histoire de l'humanité. Les géants mondiaux de la technologie ont convenu d'adopter un ensemble unique de règles fondamentales pour le développement sûr et l'utilisation responsable des systèmes d'IA.

Cette étape, visant à contrôler le développement du secteur et à prévenir les menaces potentielles, est qualifiée par les experts et les politiciens de « constitution morale » de l'avenir numérique.

La concurrence mise de côté : Qui fait partie de l'alliance ?

Six grandes entreprises, qui se livrent une concurrence féroce sur le marché mondial et sont à la pointe de la course technologique, se sont unies pour un objectif commun :

  • Google et Meta — propriétaires d'écosystèmes comptant des milliards d'utilisateurs ;

  • Nvidia — principal fabricant d'infrastructures d'IA et de puces de calcul ;

  • OpenAI ainsi que Anthropic — créateurs de systèmes intelligents avancés (ChatGPT, Claude) ;

  • xAI — le laboratoire d'IA en plein développement d'Elon Musk.

La signature par ces entreprises de protocoles de sécurité communs sur une plateforme unique servira de filtre international pour empêcher la prolifération incontrôlée des technologies d'IA.

La définition de Trump : « Presque une constitution »

Donald Trump, soulignant l'importance de cet accord, l'a qualifié d'étape juridique et éthique totalement nouvelle pour l'ère des technologies modernes :

  • Obligation morale : Trump a décrit les règles adoptées non pas comme de simples recommandations, mais comme une haute « obligation morale » envers la sécurité de l'humanité ;

  • Fondement législatif : Il a noté que ce document a le statut de « presque une constitution » et qu'il deviendra, dans un avenir proche, le socle solide des normes étatiques officielles et contraignantes pour la gouvernance de l'IA aux États-Unis et probablement dans le monde entier.

L'introduction de telles restrictions et normes de sécurité par les leaders de l'industrie IT, en collaboration avec les dirigeants gouvernementaux, vise à garantir que la révolution technologique se poursuive selon des règles précises plutôt que de manière anarchique.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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