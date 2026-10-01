Taux de défauts élevé dans la production de l'iPhone Duo

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Taux de défauts élevé dans la production de l'iPhone Duo

Selon des sources au sein de la chaîne d'approvisionnement citées par Jiemian News, le premier appareil pliable d'Apple, iPhone Duo , rencontre de sérieuses difficultés lors de sa production de masse. Actuellement, le taux de rendement sur les lignes d'assemblage des usines Foxconn dépasse à peine les 60 %, ce qui témoigne des obstacles technologiques complexes auxquels les fabricants sont confrontés. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Les experts soulignent que ce problème n'est pas lié à un défaut spécifique, mais à la nécessité d'ajuster l'ensemble du système de production pour ce nouveau type d'appareil. Comme l'iPhone Duo est le premier appareil pliable grand public d'Apple, Foxconn doit coordonner simultanément les équipements, les processus technologiques et les paramètres d'assemblage. Si les exigences de qualité actuelles ne changent pas, il pourrait falloir de six mois à un an pour atteindre un niveau de production de masse stable.

Complexités techniques et pliage parfait

L'accent principal de la production est mis sur la réduction au maximum de la visibilité de la pliure sur l'écran interne. À cette fin, non seulement un verre UTG (Ultra Thin Glass) à nanotexture spéciale est utilisé, mais aussi un système de charnière complexe composé de plus d'une centaine de composants. Chaque élément exige une précision extrême, car la moindre déviation peut laisser une marque visible sur l'écran ou provoquer un affaissement.

Le boîtier de l'appareil est conçu pour être extrêmement fin, avec seulement 5,2 millimètres une fois déplié. Grâce à la charnière située au centre, les batteries, la carte mère et le système de refroidissement sont répartis de chaque côté. Des partenaires chinois, notamment Lens Technology, Lingyi et Zhuhai Guanyu, participent activement au processus en fournissant des composants essentiels, tels que le verre UTG et les cellules de batterie.

Retards de lancement et prévisions

Ces difficultés technologiques expliquent pourquoi le délai entre la présentation et le début des ventes est nettement plus long que d'habitude. Pour l' iPhone Duo , présenté le 10 septembre, les précommandes devraient ouvrir le 16 octobre et les ventes débuter le 23 octobre. Ainsi, la période entre l'annonce et la mise en vente est de 43 jours, alors qu'elle est d'environ dix jours pour les flagships habituels.

Selon les sources, Apple prévoit de constituer un stock mondial d'environ 6 à 8 millions d'unités d'iPhone Duo au cours de l'année 2026. Plus de 5 millions d'appareils sont destinés aux partenaires de vente au détail. À titre de comparaison, certains modèles Pro et Pro Max atteignent 20 à 30 millions d'unités livrées sur l'ensemble de leur cycle de vie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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