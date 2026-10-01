Il se sent trahi : Cristiano Ronaldo ne reviendra plus en équipe du Portugal
L'un des chapitres les plus brillants et les plus longs de l'histoire du football mondial s'est refermé de manière irréversible. L'attaquant d'Al-Nassr et capitaine de la sélection nationale Cristiano Ronaldo a pris la décision ferme de ne plus jamais porter le maillot du Portugal.
Selon les dernières informations du quotidien sportif de référence O Jogo cette décision de la star de 41 ans est définitive et irrévocable.
Le coup d'éclat à Copenhague et le sentiment de « trahison »
La situation a basculé le 30 septembre à Copenhague. Avant le match crucial contre le Danemark en Ligue des Nations, le conflit entre Ronaldo et l'entraîneur Jorge Jesus a atteint son paroxysme, poussant le capitaine à quitter précipitamment le rassemblement.
Comme le révèle le journal portugais, ce départ soudain a été motivé par le sentiment de « trahison » ressenti par l'attaquant légendaire après la rupture des promesses faites par le staff technique. Il n'a plus l'intention de porter le maillot national.
Risque de suspension jusqu'à 6 mois et sanctions financières
Quitter l'équipe de son propre chef pourrait entraîner de graves conséquences juridiques :
Sanction disciplinaire : Conformément au règlement de la Fédération portugaise de football (FPF), un joueur convoqué qui quitte le rassemblement sans motif valable peut être suspendu de 1 à 6 mois de toute compétition officielle ;
Sanction financière : En outre, le joueur s'expose à une amende officielle.
Cependant, pour un joueur ayant choisi de mettre fin à sa carrière, ces restrictions pourraient ne plus avoir aucune importance.
Un sommet historique inégalé
Bien que les adieux de Ronaldo à la sélection aient été dramatiques et controversés, ses statistiques accumulées sur plus de 20 ans resteront au sommet du football mondial :
234 sélections : Record mondial du nombre de matchs joués en équipe nationale ;
146 buts : Meilleur buteur absolu de l'histoire des sélections nationales.
L'ancienne star du Real Madrid a remporté l'Euro 2016 et la Ligue des Nations 2019 avec son pays. La fin brutale de cette ère monumentale sur fond de conflit a choqué la communauté mondiale du football.
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