Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal

·6·Sport
Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de l'équipe nationale du Portugal avant le match de Ligue des nations contre le Danemark a suscité de vives critiques au sein de la communauté du football national. Selon les informations publiées par A Bola, cette situation a non seulement entraîné des changements dans l'effectif, mais a également provoqué une chute brutale du nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la rencontre qui se déroulera au stade Parken de Copenhague, le légendaire maillot numéro 7 appartenant à Ronaldo ne restera pas vacant. Selon le règlement de la Ligue des nations, les joueurs inscrits sur la feuille de match doivent porter des numéros allant de 1 à 23. Par conséquent, l'équipe du Portugal ne pouvait pas laisser son numéro libre malgré le départ temporaire de Cristiano Ronaldo.

Rafael Leão avec le numéro 7 et les absences dans l'effectif

En raison des exigences réglementaires, le maillot numéro 7 du Portugal pour le match contre le Danemark a été attribué à l'attaquant Rafael Leão. Rappelons que ce joueur a rejoint Galatasaray en provenance de l'AC Milan lors du mercato estival.

Cependant, l'équipe nationale ne s'est pas limitée aux seuls changements liés à Cristiano Ronaldo. Francisco Conceição, tout comme l'ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United, n'a pas été retenu dans le groupe en raison d'une blessure à la cuisse. Bien que les examens médicaux n'aient révélé aucune déchirure grave, le staff technique a décidé de ne prendre aucun risque.

Pertes sur les réseaux sociaux et réaction des fans

Selon B24, la controverse liée au départ de Cristiano Ronaldo a causé un préjudice important à la Fédération portugaise de football. En particulier, les comptes officiels de l'équipe nationale ont perdu près d'un demi-million d'abonnés (500 000) en seulement quelques heures.

Selon les résultats d'un sondage réalisé par A Bola, les supporters locaux tiennent principalement Cristiano Ronaldo pour responsable de la situation. Plus précisément, 78,2 % des répondants ont critiqué l'attaquant d'Al Nassr, tandis que 13,7 % ont pointé du doigt l'entraîneur Jorge Jesus et 8,1 % le président de la fédération, Pedro Proença.

Cristiano RonaldoPortugalRafael LeãoLigue des nationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l'équipe nationale du PortugalCristiano Ronaldo quitte le rassemblement de l'équipe nationale du PortugalAujourd'hui 00:52Cristiano Ronaldo quitte le camp d'entraînement du PortugalCristiano Ronaldo quitte le camp d'entraînement du PortugalHier 23:16Un entraîneur portugais place la Norvège parmi les cinq meilleures équipes d'EuropeUn entraîneur portugais place la Norvège parmi les cinq meilleures équipes d'Europe28 septembre 09:14Cristiano Ronaldo risque une suspension après avoir quitté le camp du PortugalCristiano Ronaldo risque une suspension après avoir quitté le camp du PortugalAujourd'hui 11:18Clarification sur la situation entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur nationalClarification sur la situation entre Cristiano Ronaldo et le sélectionneur nationalHier 22:58Ruben Dias réagit à la polémique autour de Cristiano RonaldoRuben Dias réagit à la polémique autour de Cristiano RonaldoHier 21:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov