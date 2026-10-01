Cristiano Ronaldo quitte le rassemblement du Portugal

Le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de l'équipe nationale du Portugal avant le match de Ligue des nations contre le Danemark a suscité de vives critiques au sein de la communauté du football national. Selon les informations publiées par A Bola, cette situation a non seulement entraîné des changements dans l'effectif, mais a également provoqué une chute brutale du nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la rencontre qui se déroulera au stade Parken de Copenhague, le légendaire maillot numéro 7 appartenant à Ronaldo ne restera pas vacant. Selon le règlement de la Ligue des nations, les joueurs inscrits sur la feuille de match doivent porter des numéros allant de 1 à 23. Par conséquent, l'équipe du Portugal ne pouvait pas laisser son numéro libre malgré le départ temporaire de Cristiano Ronaldo.

Rafael Leão avec le numéro 7 et les absences dans l'effectif

En raison des exigences réglementaires, le maillot numéro 7 du Portugal pour le match contre le Danemark a été attribué à l'attaquant Rafael Leão. Rappelons que ce joueur a rejoint Galatasaray en provenance de l'AC Milan lors du mercato estival.

Cependant, l'équipe nationale ne s'est pas limitée aux seuls changements liés à Cristiano Ronaldo. Francisco Conceição, tout comme l'ancien attaquant du Real Madrid, de la Juventus et de Manchester United, n'a pas été retenu dans le groupe en raison d'une blessure à la cuisse. Bien que les examens médicaux n'aient révélé aucune déchirure grave, le staff technique a décidé de ne prendre aucun risque.

Pertes sur les réseaux sociaux et réaction des fans

Selon B24, la controverse liée au départ de Cristiano Ronaldo a causé un préjudice important à la Fédération portugaise de football. En particulier, les comptes officiels de l'équipe nationale ont perdu près d'un demi-million d'abonnés (500 000) en seulement quelques heures.

Selon les résultats d'un sondage réalisé par A Bola, les supporters locaux tiennent principalement Cristiano Ronaldo pour responsable de la situation. Plus précisément, 78,2 % des répondants ont critiqué l'attaquant d'Al Nassr, tandis que 13,7 % ont pointé du doigt l'entraîneur Jorge Jesus et 8,1 % le président de la fédération, Pedro Proença.