Shahram Ahadov battu en finale : l'Ouzbékistan remporte une nouvelle médaille d'argent

La délégation ouzbèke a enrichi son palmarès aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya au Japon. Dans la catégorie des -73 kg en judo masculin, Shahram Ahadov a atteint la finale, mais s'est incliné face au représentant des EAU, Kazbek Naguchev, se contentant de la médaille d'argent.

L'athlète ouzbek avait l'opportunité de remporter l'or en finale. Cependant, la chance a tourné en faveur de son adversaire lors du combat décisif.

Une médaille d'argent pour Shahram Ahadov

Lors de la finale des -73 kg, Shahram Ahadov a affronté le représentant des EAU, Kazbek Naguchev.

Dans ce combat pour la médaille d'or tant attendue, notre compatriote n'a pas pu exploiter tout son potentiel et a terminé la compétition à la deuxième place.

Ainsi, Ahadov est devenu médaillé d'argent aux Jeux asiatiques.

Bien que le résultat final ne lui ait pas offert l'or, cette deuxième place sur le podium constitue une nouvelle récompense pour la délégation ouzbèke.

Le nombre de médailles de l'Ouzbékistan atteint 55

Avec la médaille d'argent de Shahram Ahadov, le total des médailles de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya a atteint 55.

À ce jour, le bilan de la délégation est de :

16 médailles d'or ,

20 médailles d'argent ,

19 médailles de bronze. Les judokas

continuent d'ajouter de nouvelles récompenses au tableau des médailles de l'Ouzbékistan.

Désormais, tous les regards sont tournés vers Marjona Nurullayeva

Après la finale de Shahram Ahadov, un autre combat important attend le judo ouzbek.

Dans la catégorie des -63 kg féminins, Marjona Nurullayeva se battra pour la médaille de bronze.

Notre compatriote affrontera la représentante du Kazakhstan, Esmigul Quyulova, lors du combat décisif.

Ce duel offre une nouvelle chance de médaille à la délégation ouzbèke. Les fans de judo attendent donc avec impatience la prestation de Nurullayeva sur le tatami.

La lutte pour les médailles se poursuit à Aichi-Nagoya

La délégation ouzbèke compte ainsi une nouvelle médaille d'argent. Shahram Ahadov a réussi son parcours jusqu'en finale et devient médaillé des Jeux asiatiques.

Bien que l'or ait échappé à l'athlète, la compétition continue pour les sportifs ouzbeks.

Place maintenant à Marjona Nurullayeva sur le tatami. Son combat pour le bronze sera une nouvelle étape cruciale pour enrichir le palmarès de la délégation.