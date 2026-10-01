Il est prouvé qu'un cœur transplanté adopte l'âge biologique de son nouveau propriétaire

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Il est prouvé qu'un cœur transplanté adopte l'âge biologique de son nouveau propriétaire

Des chercheurs de la Harvard Medical School ont fait une découverte scientifique qui pourrait radicalement changer le critère principal utilisé pour la sélection des cœurs de donneurs : l'âge. Selon ixbt.com, les expériences et analyses cliniques ont prouvé qu'un cœur transplanté s'adapte à l'âge biologique du nouvel organisme, indépendamment de l'âge réel du donneur. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Les scientifiques ont d'abord réalisé une série de transplantations hétérochrones à l'aide d'un modèle de souris spécial. Des cœurs ont été transplantés entre des rongeurs d'âges différents, génétiquement identiques. Après quatre à six mois, l'âge biologique des organes a été évalué à l'aide de trois horloges épigénétiques analysant les modèles de méthylation de l'ADN.

Les résultats ont montré que les jeunes cœurs transplantés chez des receveurs âgés présentaient un processus de vieillissement accéléré. À l'inverse, les vieux cœurs placés dans un jeune organisme ont considérablement rajeuni, leur âge biologique ayant diminué. Il est intéressant de noter que cet effet ne concerne que l'organe transplanté, les autres tissus du receveur n'ayant pas modifié leur âge.

Activité génétique et changements au niveau cellulaire

L'analyse du transcriptome a révélé les mécanismes précis de ce processus. Alors que les voies inflammatoires étaient activées dans les jeunes cœurs placés dans un organisme âgé, les processus inflammatoires étaient supprimés dans les vieux cœurs chez les jeunes receveurs. Les changements les plus significatifs ont été enregistrés dans les processus mitochondriaux, leur activité diminuant ou se rétablissant en fonction du vieillissement ou du rajeunissement de l'organe.

Les scientifiques ont également vérifié ces conclusions scientifiques chez l'homme. Des échantillons d'archives de biopsies myocardiques de 11 patients présentant une différence d'âge entre donneur et receveur ont été analysés. Les horloges épigénétiques ont montré la même image : l'âge biologique du cœur transplanté ne correspondait pas à l'âge du donneur, mais précisément à celui du receveur.

Importance clinique et perspectives futures

Un an plus tard, des ECG, des échocardiographies et des tests d'effort cardiopulmonaire réalisés sur des centaines de patients ont confirmé l'importance clinique. La capacité fonctionnelle pulmonaire et la consommation d'oxygène, qui diminuent généralement avec l'âge, dépendaient non pas de l'âge du donneur, mais de celui du receveur. Par conséquent, la capacité physique après l'opération est déterminée par l'âge du propriétaire de l'organe.

Les auteurs soulignent que l'environnement systémique de l'organisme est le facteur principal déterminant l'âge biologique du tissu. Un environnement ancien accélère les dommages moléculaires, tandis qu'un environnement jeune les ralentit. Cette découverte ouvre la voie à l'optimisation de la pratique de transplantation de cœurs âgés vers de jeunes receveurs dans un contexte de pénurie d'organes.

MédecineDécouverte scientifiqueTransplantation cardiaqueÂge biologiqueHarvard
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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