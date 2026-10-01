Satlyt lève 8 millions de dollars pour l'IA dans l'espace

La startup Satlyt, spécialisée dans le traitement de données et l'intégration de technologies d'IA dans l'espace, a levé 8 millions de dollars lors d'un tour de table en amorçage. Cette réussite permettra à l'entreprise de développer un logiciel unifiant les modèles d'IA en orbite au sein d'un réseau unique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com et TechCrunch, le fondateur de la startup, Rama Afullo, a travaillé auparavant pour le cloud computing de Google et le réseau Starlink de SpaceX. Fort de son expérience, il a compris que le potentiel de calcul spatial était sous-estimé et a décidé de concrétiser son idée.

Afullo avait initialement proposé cette idée à la direction de Google et de SpaceX, mais les deux entreprises l'avaient refusée en interne. Il a ensuite fondé Satlyt, basée à Sunnyvale en Californie et à Nairobi au Kenya, pour lancer sa propre activité.

Marché spatial et nouvelle approche

L'intérêt pour les centres de données spatiaux a explosé. Alors que SpaceX s'est lancé dans des projets de centres de données orbitaux, Google développe également son initiative de centre spatial Project Suncatcher. Satlyt, contrairement aux autres, a déclaré ne pas prévoir de construire ses propres engins spatiaux.

L'équipe de la startup crée un logiciel spécial permettant d'exécuter des modèles d'IA sur les satellites de diverses entreprises. Afullo compare cette approche à des plateformes comme VMWare ou Snowflake, assurant la possibilité d'exécuter des programmes complexes indépendamment de l'infrastructure de base.

Selon un représentant de l'entreprise, si SpaceX agit comme l'iPhone pour le marché des centres de données orbitaux, Satlyt vise à se positionner comme un fournisseur universel, tel qu'Android dans un écosystème ouvert. Le logiciel a déjà été testé avec succès lors de deux missions.

Efficacité pratique et projets futurs

Les satellites dépendent généralement des centres de contrôle terrestres pour résoudre les problèmes. L'envoi de données vers la Terre est un processus coûteux et lent. La prise de décision autonome via l'IA dans l'espace permet des économies significatives.

Au début de l'année, Satlyt a installé le modèle d'IA Gemma, développé par Google DeepMind, sur un engin spatial géré par Momentus. Ce modèle a réduit le volume de transmission de données d'erreurs logicielles de plus de 60 %, permettant d'économiser des centaines de milliers de dollars par an et par satellite.

Dans le cadre d'une prochaine mission, le logiciel Satlyt sera déployé sur un engin spatial préparé par la startup indienne TakeMe2Space. Ce projet implique des partenaires tels que NASA, Stellerian et TakeMe2Space pour tester des protocoles de cloud computing et des observations spatiales.