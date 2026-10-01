Satlyt lève 8 millions de dollars pour l'IA dans l'espace

·9·Technologie
Satlyt lève 8 millions de dollars pour l'IA dans l'espace

La startup Satlyt, spécialisée dans le traitement de données et l'intégration de technologies d'IA dans l'espace, a levé 8 millions de dollars lors d'un tour de table en amorçage. Cette réussite permettra à l'entreprise de développer un logiciel unifiant les modèles d'IA en orbite au sein d'un réseau unique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Selon ixbt.com et TechCrunch, le fondateur de la startup, Rama Afullo, a travaillé auparavant pour le cloud computing de Google et le réseau Starlink de SpaceX. Fort de son expérience, il a compris que le potentiel de calcul spatial était sous-estimé et a décidé de concrétiser son idée.

Afullo avait initialement proposé cette idée à la direction de Google et de SpaceX, mais les deux entreprises l'avaient refusée en interne. Il a ensuite fondé Satlyt, basée à Sunnyvale en Californie et à Nairobi au Kenya, pour lancer sa propre activité.

Marché spatial et nouvelle approche

L'intérêt pour les centres de données spatiaux a explosé. Alors que SpaceX s'est lancé dans des projets de centres de données orbitaux, Google développe également son initiative de centre spatial Project Suncatcher. Satlyt, contrairement aux autres, a déclaré ne pas prévoir de construire ses propres engins spatiaux.

L'équipe de la startup crée un logiciel spécial permettant d'exécuter des modèles d'IA sur les satellites de diverses entreprises. Afullo compare cette approche à des plateformes comme VMWare ou Snowflake, assurant la possibilité d'exécuter des programmes complexes indépendamment de l'infrastructure de base.

Selon un représentant de l'entreprise, si SpaceX agit comme l'iPhone pour le marché des centres de données orbitaux, Satlyt vise à se positionner comme un fournisseur universel, tel qu'Android dans un écosystème ouvert. Le logiciel a déjà été testé avec succès lors de deux missions.

Efficacité pratique et projets futurs

Les satellites dépendent généralement des centres de contrôle terrestres pour résoudre les problèmes. L'envoi de données vers la Terre est un processus coûteux et lent. La prise de décision autonome via l'IA dans l'espace permet des économies significatives.

Au début de l'année, Satlyt a installé le modèle d'IA Gemma, développé par Google DeepMind, sur un engin spatial géré par Momentus. Ce modèle a réduit le volume de transmission de données d'erreurs logicielles de plus de 60 %, permettant d'économiser des centaines de milliers de dollars par an et par satellite.

Dans le cadre d'une prochaine mission, le logiciel Satlyt sera déployé sur un engin spatial préparé par la startup indienne TakeMe2Space. Ce projet implique des partenaires tels que NASA, Stellerian et TakeMe2Space pour tester des protocoles de cloud computing et des observations spatiales.

Intelligence ArtificielleTechnologies SpatialesStartupSpaceXGoogle
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Google lance le premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielleGoogle lance le premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielle25 septembre 05:27Elon Musk recrute des experts en IA pour SpaceXElon Musk recrute des experts en IA pour SpaceX1 août 12:25Lancement de la startup DetectifAI pour détecter les voix générées par l'IALancement de la startup DetectifAI pour détecter les voix générées par l'IA28 septembre 20:20L'Inde lancera son premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielleL'Inde lancera son premier satellite équipé d'une puce d'intelligence artificielle28 septembre 14:26Google revient sur le marché avec les nouveaux ordinateurs portables GooglebookGoogle revient sur le marché avec les nouveaux ordinateurs portables Googlebook21 septembre 19:30Un ancien chercheur de DeepMind obtient une valorisation de 300 millions de dollars pour sa startup ElorianUn ancien chercheur de DeepMind obtient une valorisation de 300 millions de dollars pour sa startup Elorian16 juillet 20:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue