Un Américain découvre un diamant de 6 carats lors de fouilles

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Un Américain découvre un diamant de 6 carats lors de fouilles

Un réserviste de la marine américaine, originaire de l'État de l'Arkansas, Crater of Diamonds State Park a découvert un diamant géant de 6,03 carats alors qu'il cherchait des pierres précieuses dans le parc. Certains experts et collectionneurs estiment la valeur potentielle de cette pierre rare à plus d'un million de dollars.

Jack Paraden a fait de la recherche de pierres et de minéraux précieux son passe-temps favori depuis plus de 12 ans. Bien qu'il ait cherché des pierres dans divers endroits au fil des années, ce hobby ne lui avait jamais rapporté de revenus financiers significatifs auparavant.

L'homme a fait cette découverte incroyable au début de l'année alors qu'il effectuait des fouilles avec un ami dans la zone du Crater of Diamonds State Park.

Fait intéressant, Paraden diffusait le processus de recherche du diamant en direct sur la plateforme TikTok. Il lavait un seau de gravier et a déversé les petites pierres sur une table. C'est à ce moment-là qu'il a remarqué une pierre étrange qui brillait parmi les matériaux.

Paraden a presque immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une pierre ordinaire. Après que les examens ultérieurs ont confirmé que le poids de la découverte était de 6,03 carats, il s'est senti extrêmement chanceux.

Deux personnes sourient en plein air en montrant le diamant jaune et son certificat.

Selon les informations, la taille du diamant est à peu près équivalente à celle d'un ongle. Il est également considéré comme le plus gros diamant trouvé dans la zone du Crater of Diamonds State Park cette année.

Diverses estimations ont été avancées concernant la valeur de cette découverte rare. Certains experts en pierres précieuses et collectionneurs ont estimé que le prix du diamant de 6,03 carats pourrait dépasser un million de dollars.

Cependant, un expert évaluateur expérimenté a déclaré que la valeur marchande d'un diamant de cette taille et de cette qualité pourrait se situer autour de 250 000 dollars. En d'autres termes, le prix réel de la pierre sera déterminé en fonction de sa qualité, de sa couleur, de sa pureté et d'autres caractéristiques.

Néanmoins, cette découverte revêt une importance particulière pour Jack Paraden, car il pratique la recherche de pierres précieuses depuis plus de 10 ans sans que ce passe-temps ne lui ait apporté de gain financier sérieux jusqu'à présent.

Désormais, sa passion de longue date s'est conclue par une découverte inattendue et précieuse. Quelle que soit la valeur réelle du diamant de 6,03 carats, sa découverte constitue l'une des plus grandes réussites de la longue carrière de hobbyiste de Paraden.

Jack ParadenCrater of Diamonds State ParkDiamantTikTokÉtats-Unis
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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