Une bague unique ornée de 321 diamants offerte à Trump

Le président des États-Unis, Donald Trump, a reçu un cadeau unique et précieux à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance du pays. Le Centre mondial du diamant d'Anvers (AWDC) en Belgique a offert au chef d'État une bague exclusive, spécialement conçue et ornée de centaines de diamants.

Il a été rapporté que le bijou rare a été officiellement remis à Bill White, ambassadeur des États-Unis en Belgique.

La bague est fabriquée en or pur et comporte 321 diamants naturels ainsi que 75 pierres précieuses incrustées avec maestria. Les représentants de l'AWDC ont souligné que ce cadeau a été préparé comme symbole de la solide coopération économique et des relations commerciales pluriannuelles entre les deux pays.

Selon le Centre, les États-Unis sont depuis longtemps l'un des plus grands partenaires de l'industrie du diamant d'Anvers. Une grande partie des diamants naturels vendus ici finit par arriver entre les mains d'acheteurs américains.

L'AWDC a également insisté sur le fait que seuls des diamants naturels ont été utilisés pour la création de la bague. Les experts notent que bien qu'il soit difficile de distinguer visuellement les diamants naturels des diamants de synthèse, il existe une grande différence en termes d'origine, de rareté, de valeur marchande et de statut.

Pour rappel, la ville d'Anvers en Belgique est considérée depuis près de cinq siècles comme l'un des plus grands centres mondiaux du commerce des diamants. Une grande partie des diamants bruts extraits dans le monde est mise sur le marché mondial via les places commerciales de cette ville.

Plus de 1 700 entreprises opèrent dans le célèbre quartier des diamants de la ville. De plus, c'est à Anvers qu'a été créée en 1863 la première bourse officielle des diamants au monde, et cette région demeure aujourd'hui l'un des centres les plus prestigieux du commerce international des diamants.