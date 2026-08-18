Un diamant exceptionnel de 2 488 carats a enfin trouvé preneur

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Un diamant exceptionnel de 2 488 carats a enfin trouvé preneur

Au Botswana, un acheteur a enfin été trouvé pour l’un des plus grands diamants précieux de l’histoire. Le diamant « Motswedi » de 2 488,32 carats était resté invendu pendant près de deux ans après sa découverte dans la mine de Karowe. C’est ce qu’a rapporté Business Insider Africa .

Le « Motswedi » a été découvert en août 2024 dans la mine de Karowe, au Botswana. Son poids avait d’abord été annoncé à 2 492 carats . Toutefois, après son nettoyage et sa taille, son poids final s’est révélé être de 2 488,32 carats.

Le deuxième plus grand diamant gemme de l’histoire

L’Institut de gemmologie d’Amérique a reconnu cette pierre comme le deuxième plus grand diamant gemme jamais découvert dans l’histoire de l’humanité.

La première place revient au célèbre diamant « Cullinan » découvert en 1905 en Afrique du Sud. Il pèse 3 106 carats.

La vente du « Motswedi » a été annoncée par la société minière canadienne Lucara Diamond dans son rapport du deuxième trimestre 2026. Publié le 7 août, le rapport inclut ce diamant dans les revenus trimestriels de l’entreprise.

Les revenus totaux de l’entreprise s’élevaient à 41 millions de dollars . Cependant, Lucara Diamond n’a pas révélé l’identité de l’acheteur ni le prix exact de la pierre.

Pourquoi est-il difficile de vendre un diamant aussi imposant ?

Proposer à la vente un diamant rare d’une telle taille est très différent d’une transaction ordinaire. En effet, le marché ne dispose pas de critères clairs et universellement acceptés pour déterminer la valeur réelle des pierres gigantesques.

Son propriétaire peut donc choisir de le tailler en plusieurs diamants plus petits, mais précieux. Une autre option consiste à conserver la pierre intacte et à la présenter comme une pièce de collection rare ou une pièce de musée .

La qualité du « Motswedi » mérite également l’attention

Outre sa taille exceptionnelle, le « Motswedi » se distingue aussi par sa grande qualité. L’Institut de gemmologie l’a décrit comme un diamant transparent, d’une teinte brun clair, digne d’une qualité joaillière .

Les experts ont identifié la pierre comme un cristal intact présentant peu d’inclusions.

Ainsi, le « Motswedi » de 2 488,32 carats, qui attendait un acheteur depuis près de deux ans, a finalement été remis à son nouveau propriétaire. Toutefois, le montant de la vente et le destin futur de la pierre restent encore secrets.

BotswanaMotsvediLucara DiamondCullinanGemological Institute of America
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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