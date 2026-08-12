En Inde, sept ouvriers trouvent un diamant de 52 000 dollars

À Panna, une région du centre de l’Inde connue pour ses mines de diamants, sept ouvriers pauvres ont fait une découverte précieuse qui pourrait changer complètement leur vie. Ils ont trouvé un gros diamant de 17,96 carats sur un terrain qu’ils avaient loué deux ans auparavant.

Ravi Patel, un responsable du bureau des diamants de Panna, a évalué cette pierre comme « de qualité gemme », c’est-à-dire l’une des variétés de diamants naturels les plus précieuses et les plus rares. Selon lui, sa valeur initiale est estimée à au moins 5 millions de roupies, soit environ 52 400 dollars selon les estimations.

Le diamant pourrait changer la vie des ouvriers

Panna, où le diamant a été découvert, se trouve dans l’État du Madhya Pradesh, l’une des principales régions d’Inde où sont concentrées les réserves de diamants du pays. Toutefois, cette région est l’une des moins développées d’Inde, et sa population fait face à des problèmes tels que la pauvreté, le chômage et le manque d’eau.

Pour les habitants, trouver un diamant précieux représente donc une formidable opportunité. Mais celui qui découvre un diamant ne peut pas toujours profiter de ses revenus. De nombreux mineurs de Panna travaillent à la journée et, s’ils trouvent un diamant, l’essentiel de l’argent revient généralement au propriétaire du terrain loué.

Cette fois, la situation est différente. Les sept ouvriers qui ont trouvé le diamant pourront eux-mêmes bénéficier des revenus de sa vente.

Comment ont-ils trouvé le diamant ?

Il s’est avéré qu’Akhilesh Pal et six autres ouvriers avaient loué à bas prix, deux ans auparavant, une mine dans le village de Sarokha, à Panna. Cependant, faute de trouver une découverte prometteuse pendant longtemps, ils avaient fermé la mine pour un an.

Récemment, ils ont commencé à exploiter une nouvelle mine dans une zone voisine. Après de fortes pluies, ils ont décidé d’inspecter également l’ancienne mine, et c’est à ce moment-là qu’ils ont aperçu la pierre précieuse.

« Nous avons creusé là-bas pendant environ deux ans, mais nous n’avons pas eu de chance. Nous avons donc fermé la mine pour un an. Lorsque nous avons commencé à exploiter la nouvelle, nous avons aussi vérifié l’ancienne et c’est précisément là que nous avons trouvé le diamant », a déclaré Pal.

Le diamant sera mis aux enchères en octobre

Selon Ravi Patel, le diamant sera mis en vente lors de la prochaine vente aux enchères trimestrielle, qui se tiendra en octobre. Des acheteurs venus d’autres pays que l’Inde pourront également y participer.

Selon les informations disponibles, l’État retiendra sur le produit de la vente une redevance de 12 % . Le reste de la somme sera réparti à parts égales entre les sept ouvriers qui ont trouvé le diamant.

Cela pourrait représenter une importante opportunité financière pour les ouvriers. Trois d’entre eux ont déclaré aux médias locaux qu’ils n’avaient jusqu’à présent pas pu se marier en raison de la pauvreté. Cette découverte inattendue pourrait désormais leur permettre de changer de vie et de fonder une famille.