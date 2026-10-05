Un chien filme les moments les plus sincères d'un mariage que les opérateurs ont manqués (vidéo)

·7·Monde
Un chien filme les moments les plus sincères d'un mariage que les opérateurs ont manqués (vidéo)

Lors d'une cérémonie de mariage aux États-Unis, un « opérateur » inhabituel a fait son apparition. La mariée a décidé d'équiper son chien de cinq ans, nommé Swaze, d'une caméra GoPro pour filmer le mariage de son point de vue.

De manière inattendue, les images capturées par la caméra du chien ont révélé des moments naturels et sincères que les opérateurs professionnels n'avaient même pas remarqués.

L'une des scènes les plus émouvantes de la vidéo est le moment où Swaze s'approche de la grand-mère de 91 ans de la mariée. Le chien a passé près de 20 minutes avec la vieille dame.

Cet échange sincère est devenu l'un des moments les plus chaleureux et mémorables de la vidéo de mariage.

La vidéo a ensuite été publiée sur Internet et est devenue virale en peu de temps. Après avoir été visionnée des millions de fois, elle a été présentée dans l'émission « Good Morning America » et dans le magazine « People ».

Ainsi, Swaze, venu au mariage comme un simple invité, est devenu par hasard l'« opérateur » ayant capturé les images les plus mémorables de la cérémonie.

SwazeGoProGood Morning AmericaPeopleMariage
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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