Une autre fille d'Angelina Jolie veut abandonner le nom de Brad Pitt

Angelina Jolie et Brad Pitt, leur fille de 18 ans, Vivienne, a saisi la justice pour changer de nom. Selon le magazine People, elle souhaite retirer le nom de son père de son double nom de famille et ne conserver que « Jolie ».

Les documents judiciaires indiquent que la raison de cette décision est « personnelle ». Si la demande est acceptée, Vivienne sera le prochain enfant de la famille à abandonner le nom de Brad Pitt.

Vivienne a déposé une requête en justice

Selon People, Vivienne Jolie-Pitt a demandé officiellement en justice à changer de nom.

Dans les documents, la jeune fille de 18 ans n'a pas expliqué en détail la raison de ce changement, la qualifiant simplement de « personnelle ».

La demande de Vivienne doit encore être examinée par le tribunal. Il est donc trop tôt pour affirmer que le nom a été officiellement modifié.

Elle pourrait être le quatrième enfant de la famille

Selon une source, Vivienne est le quatrième enfant à décider d'abandonner le nom de Brad Pitt.

En 2024, Shiloh a entamé la procédure de changement de nom. Les rapports indiquent que Zahara et Maddox ont également déposé des demandes similaires en 2026, bien qu'aucune décision finale n'ait encore été rendue à leur sujet.

Ainsi, le choix du nom de famille des enfants dans la famille des acteurs est de nouveau sous les feux de la rampe. Cependant, les circonstances personnelles ayant motivé leurs décisions n'ont pas été divulguées.

Le divorce de Jolie et Pitt a duré huit ans

Brad Pitt et Angelina Jolie se sont mariés en 2014. Deux ans plus tard, en 2016, Jolie a demandé le divorce.

Leur procédure de divorce a duré huit ans avant que le mariage ne soit officiellement dissous.

L'ancien couple a six enfants :

leurs enfants adoptés — Maddox, Pax et Zahara ;

leurs enfants biologiques — Shiloh ainsi que les jumeaux Knox et Vivienne.

Bien que de nombreux détails sur les relations familiales aient été couverts par les médias, toutes les circonstances à l'origine des décisions personnelles des enfants ne sont pas publiques.

Angelina Jolie a elle aussi abandonné le nom de son père

Fait intéressant, Angelina Jolie elle-même a autrefois utilisé le nom de son père, l'acteur Jon Voight.

À sa naissance, elle a reçu le nom d'Angelina Jolie Voight, mais en 2002, elle a officiellement renoncé au nom « Voight » et a commencé à utiliser son deuxième prénom « Jolie » comme nom de famille.

Par conséquent, la décision de Vivienne a rappelé un épisode similaire dans la vie de sa mère. Cependant, les raisons des deux décisions sont distinctes et liées à des situations personnelles.

La décision du tribunal est attendue

Pour l'instant, aucune décision judiciaire définitive concernant la demande de Vivienne n'a été annoncée. Ce n'est qu'après la fin de la procédure de changement de nom que l'on saura exactement comment son nom officiel sera enregistré.

Selon vous, comment les parents doivent-ils réagir au choix indépendant du nom de famille par un enfant adulte ? Laissez votre avis dans les commentaires.