Un chêne légendaire de 1 200 ans disparaît en Grande-Bretagne

L'un des arbres les plus anciens et les plus massifs de Grande-Bretagne, le célèbre Major Oak situé dans la forêt de Sherwood, est mort. Les experts estiment son âge à environ 1 200 ans.

Selon les experts, plusieurs facteurs ont causé la perte de l'arbre. Parmi eux, les interventions sur sa structure naturelle au fil des ans, le compactage du sol autour des racines dû au flux de touristes et les changements climatiques brutaux, notamment les températures records de l'été 2022.

Ce chêne est étroitement lié à la légende de Robin des Bois. Selon les récits, celui-ci se serait caché dans l'énorme cavité formée dans le tronc par l'action des champignons.

Le nom actuel de l'arbre s'est largement répandu après la publication d'un livre écrit par le major Heyman Rook en 1790. C'est après cet ouvrage que le site a commencé à attirer l'attention des touristes.

Le tronc de l'arbre sera conservé en tant que monument historique. Il servira désormais d'abri naturel pour les coléoptères, les champignons, les oiseaux et de nombreuses autres créatures vivantes.