Un avion médical s'écrase aux États-Unis : six personnes présumées mortes

·19·Monde
Un avion médical s'écrase aux États-Unis : six personnes présumées mortes

Le 3 octobre, un avion médical reliant les Bermudes à Boston s'est écrasé dans l'océan Atlantique près de l'île de Nantucket, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Les six personnes à bord sont présumées mortes, selon les garde-côtes américains et Reuters.

Il est précisé que l'avion, un Gulfstream G100 immatriculé au Canada, effectuait un vol d'évacuation médicale. Appartenant à la compagnie Latitude Air Ambulance, il transportait deux pilotes, deux membres du personnel médical, un patient et un proche.

À l'approche de Nantucket, l'équipage a signalé une défaillance du système électrique et a déclaré une situation d'urgence avant que tout contact avec les contrôleurs aériens ne soit rompu. Selon les données de vol, l'avion a chuté brutalement d'une altitude d'environ 24 000 pieds en peu de temps.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont retrouvé des débris appartenant à l'avion au large de Nantucket. Les garde-côtes américains ont mis fin aux recherches, qui ont duré 66 heures, le 4 octobre. Aucun survivant n'a été retrouvé.

La compagnie Latitude Air Ambulance a confirmé qu'elle considérait les quatre membres de son personnel, le patient et son proche comme décédés.

Selon les informations officielles, les quatre membres d'équipage étaient des citoyens canadiens, tandis que le patient et son proche étaient des citoyens des Bermudes. La cause de l'accident reste inconnue. Les autorités américaines et canadiennes mènent une enquête.

NantucketLatitude Air AmbulanceAccident AérienGulfstream G100États-Unis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Tragédie sanglante à bord de FlyDubai : un pilote a tenté de faire écraser l'avion (vidéo)Tragédie sanglante à bord de FlyDubai : un pilote a tenté de faire écraser l'avion (vidéo)30 septembre 15:13Un vol Dubaï-Tel-Aviv atterrit en urgence en Arabie saoudite : Pourquoi le signal de « détournement » a-t-il été émis ?Un vol Dubaï-Tel-Aviv atterrit en urgence en Arabie saoudite : Pourquoi le signal de « détournement » a-t-il été émis ?30 septembre 13:31Tentative d'attentat sur un vol Dubaï-Tel-Aviv : détails de l'agression au couteau dans le cockpitTentative d'attentat sur un vol Dubaï-Tel-Aviv : détails de l'agression au couteau dans le cockpit1 octobre 14:30Un mystère de 74 ans résolu : des débris d'avion découverts au fond de l'AtlantiqueUn mystère de 74 ans résolu : des débris d'avion découverts au fond de l'Atlantique28 juillet 22:04Roue arrachée en plein vol et terreur en cabine : un avion iranien frôle la catastropheRoue arrachée en plein vol et terreur en cabine : un avion iranien frôle la catastrophe16 septembre 09:10Incendie tragique sur un ferry aux Philippines : plus de 80 disparusIncendie tragique sur un ferry aux Philippines : plus de 80 disparus10 septembre 12:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils