Un avion médical s'écrase aux États-Unis : six personnes présumées mortes

Le 3 octobre, un avion médical reliant les Bermudes à Boston s'est écrasé dans l'océan Atlantique près de l'île de Nantucket, dans l'État du Massachusetts, aux États-Unis. Les six personnes à bord sont présumées mortes, selon les garde-côtes américains et Reuters.

Il est précisé que l'avion, un Gulfstream G100 immatriculé au Canada, effectuait un vol d'évacuation médicale. Appartenant à la compagnie Latitude Air Ambulance, il transportait deux pilotes, deux membres du personnel médical, un patient et un proche.

À l'approche de Nantucket, l'équipage a signalé une défaillance du système électrique et a déclaré une situation d'urgence avant que tout contact avec les contrôleurs aériens ne soit rompu. Selon les données de vol, l'avion a chuté brutalement d'une altitude d'environ 24 000 pieds en peu de temps.

Les équipes de recherche et de sauvetage ont retrouvé des débris appartenant à l'avion au large de Nantucket. Les garde-côtes américains ont mis fin aux recherches, qui ont duré 66 heures, le 4 octobre. Aucun survivant n'a été retrouvé.

La compagnie Latitude Air Ambulance a confirmé qu'elle considérait les quatre membres de son personnel, le patient et son proche comme décédés.

Selon les informations officielles, les quatre membres d'équipage étaient des citoyens canadiens, tandis que le patient et son proche étaient des citoyens des Bermudes. La cause de l'accident reste inconnue. Les autorités américaines et canadiennes mènent une enquête.