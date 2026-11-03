Un jet privé s'écrase aux États-Unis : les neuf personnes à bord sont décédées

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Un jet privé s'écrase aux États-Unis : les neuf personnes à bord sont décédées

Le dimanche 1er novembre, un jet privé s'est écrasé près de Greenacres, en Floride, aux États-Unis. La tragédie a coûté la vie aux neuf personnes présentes à bord.

Selon les premières informations, l'avion s'est écrasé dans une zone résidentielle. L'impact a provoqué une forte explosion suivie d'un incendie. Un cratère s'est formé sur les lieux et des débris ont été dispersés aux alentours.

Malgré l'incendie et l'explosion survenus sur place, les premiers rapports indiquent qu'aucune victime n'a été signalée parmi les habitants au sol. Il s'agit d'un fait notable compte tenu du crash dans une zone habitée.

Pour l'instant, les causes du crash, qu'il s'agisse d'une défaillance technique ou d'autres facteurs, restent inconnues. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée sur l'identité des neuf victimes.

FlorideGreenacresCrash aérienÉtats-UnisAviation
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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