Nouveau classement mondial des taekwondoïstes ouzbeks : qui figure dans le top 10 ?

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Nouveau classement mondial des taekwondoïstes ouzbeks : qui figure dans le top 10 ?

La Fédération mondiale de taekwondo (WT) a publié, conformément à la tradition, le classement mondial du mois de novembre établi à l'issue du mois d'octobre. Selon ce classement, plusieurs représentants talentueux de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont consolidé leur place dans le top 50, témoignant de l'activité et des excellents résultats de nos athlètes sur la scène internationale.

Leaders masculins

Dans la catégorie masculine, les taekwondoïstes ouzbeks ont enregistré des résultats élevés dans plusieurs catégories de poids.

  • Catégorie 80 kg : Jasurbek Jaysunov occupe la 4e place au classement mondial, réalisant la meilleure performance de notre équipe nationale (108,27 points).

  • Catégorie 68 kg : Najmiddin Qosimxojiyev s'est hissé à la 6e place dans sa catégorie (57,60 points). Également dans cette catégorie, Omadbek Otabekov (35e), Diyorbek To‘xliboyev (38e) et Shohjahon Ahmedov (43e) figurent dans le top 50.

  • Catégorie 87 kg : Yodgorbek Jo‘raboyev 7e (34,00 points), tandis que Shohjahon Karimboyev occupe la 23e place (14,64 points).

  • Catégorie +87 kg : Marat Mavlonov a grimpé à la 10e place (53,47 points).

  • Autres catégories : Dans la catégorie 54 kg, Jahongir Xudoyberdiyev (14e) et Yosinbek Odilov (26e), dans la catégorie 63 kg, Nazarali Nazarov (15e) et Asadbek Soataliyev (31e), et dans la catégorie 74 kg, Mironshohmirzo Muzaffarov (12e) et Axadjon Muxtorov (47e) occupent des places de choix.

Catégorie de poids

Athlète et classement

Points au classement

54 kg

Jahongir Xudoyberdiyev (14)

29,68

63 kg

Nazarali Nazarov (15)

22,08

68 kg

Najmiddin Qosimxojiyev (6)

57,60

74 kg

Mironshohmirzo Muzaffarov (12)

29,51

80 kg

Jasurbek Jaysunov (4)

108,27

87 kg

Yodgorbek Jo‘raboyev (7)

34,00

+87 kg

Marat Mavlonov (10)

53,47

Succès féminins

Nos taekwondoïstes féminines ne sont pas en reste et occupent également les hautes sphères du classement mondial.

  • Catégorie 67 kg : Ozoda Sobirjonova 7e (78,93 points), réalisant la meilleure performance de l'équipe féminine.

  • Catégorie 57 kg : Madina Mirabzalova 8e (62,42 points), et Shabbona Abduvaliyeva 16e (50,56 points).

  • Catégorie 62 kg : Dans cette catégorie, trois de nos sportives figurent dans le top 50 : Diyora Azizova (16e), Mohidil O‘ktamjonova (17e) et Sevinch Hayitova (35e).

  • Catégorie +73 kg : Svetlana Saidova (Osipova) 13e (61,95 points), tandis qu'Iroda Mirtojiyeva occupe la 28e place (28,08 points).

Catégorie de poids

Athlète et classement

Points au classement

53 kg

Laylo Xasanova (25)

21,81

57 kg

Madina Mirabzalova (8)

62,42

62 kg

Diyora Azizova (16)

30,15

67 kg

Ozoda Sobirjonova (7)

78,93

+73 kg

Svetlana Saidova (13)

61,95

Ces résultats démontrent l'ascension constante de l'école ouzbèke de taekwondo à l'échelle internationale et la place de nos athlètes parmi les leaders mondiaux.

Selon vous, Jasurbek Jaysunov et Ozoda Sobirjonova pourront-ils atteindre la première place du classement mondial dans un avenir proche ? Laissez votre avis en commentaire !

Cet article vous a plu ?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» rédacteur
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