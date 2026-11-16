Nouveau classement mondial des taekwondoïstes ouzbeks : qui figure dans le top 10 ?

La Fédération mondiale de taekwondo (WT) a publié, conformément à la tradition, le classement mondial du mois de novembre établi à l'issue du mois d'octobre. Selon ce classement, plusieurs représentants talentueux de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ont consolidé leur place dans le top 50, témoignant de l'activité et des excellents résultats de nos athlètes sur la scène internationale.

Leaders masculins

Dans la catégorie masculine, les taekwondoïstes ouzbeks ont enregistré des résultats élevés dans plusieurs catégories de poids.

Catégorie 80 kg : Jasurbek Jaysunov occupe la 4e place au classement mondial, réalisant la meilleure performance de notre équipe nationale (108,27 points).

Catégorie 68 kg : Najmiddin Qosimxojiyev s'est hissé à la 6e place dans sa catégorie (57,60 points). Également dans cette catégorie, Omadbek Otabekov (35e), Diyorbek To‘xliboyev (38e) et Shohjahon Ahmedov (43e) figurent dans le top 50.

Catégorie 87 kg : Yodgorbek Jo‘raboyev 7e (34,00 points), tandis que Shohjahon Karimboyev occupe la 23e place (14,64 points).

Catégorie +87 kg : Marat Mavlonov a grimpé à la 10e place (53,47 points).

Autres catégories : Dans la catégorie 54 kg, Jahongir Xudoyberdiyev (14e) et Yosinbek Odilov (26e), dans la catégorie 63 kg, Nazarali Nazarov (15e) et Asadbek Soataliyev (31e), et dans la catégorie 74 kg, Mironshohmirzo Muzaffarov (12e) et Axadjon Muxtorov (47e) occupent des places de choix.

Catégorie de poids Athlète et classement Points au classement 54 kg Jahongir Xudoyberdiyev (14) 29,68 63 kg Nazarali Nazarov (15) 22,08 68 kg Najmiddin Qosimxojiyev (6) 57,60 74 kg Mironshohmirzo Muzaffarov (12) 29,51 80 kg Jasurbek Jaysunov (4) 108,27 87 kg Yodgorbek Jo‘raboyev (7) 34,00 +87 kg Marat Mavlonov (10) 53,47

Succès féminins

Nos taekwondoïstes féminines ne sont pas en reste et occupent également les hautes sphères du classement mondial.