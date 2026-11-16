La star convoitée par le Real Madrid reste au club : le coup inattendu de Manchester City

L'un des géants actuels du football anglais Manchester Cityfait un pas décisif pour conserver l'un de ses joueurs clés. Selon les informations diffusées par le prestigieux journal Manchester Evening News , le défenseur portugais Matheus Nunes est très proche d'un accord pour un nouveau contrat de trois ans.

Augmentation de salaire et nouvelles conditions

Selon le nouvel accord, les conditions financières du joueur seront considérablement améliorées. Notamment, le salaire hebdomadaire de Matheus Nunes sera augmenté de 20 000 livres sterling pour atteindre, hors bonus, 150 000 livres sterling . Rappelons que son contrat actuel courait jusqu'à l'été 2028.

Matheus Nunes a rejoint Manchester Cityà l'été 2023 en provenance de Wolverhampton pour 62 millions d'euros. Bien qu'il n'ait pas beaucoup joué en tant que titulaire lors de sa première saison, après le départ de Kyle Walker en 2025, il a changé de poste et a commencé à montrer un jeu solide en tant qu'arrière droit. La saison dernière, il s'est imposé à ce poste et a été titularisé 32 fois .