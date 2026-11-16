La star convoitée par le Real Madrid reste au club : le coup inattendu de Manchester City
L'un des géants actuels du football anglais Manchester Cityfait un pas décisif pour conserver l'un de ses joueurs clés. Selon les informations diffusées par le prestigieux journal Manchester Evening News , le défenseur portugais Matheus Nunes est très proche d'un accord pour un nouveau contrat de trois ans.
Augmentation de salaire et nouvelles conditions
Selon le nouvel accord, les conditions financières du joueur seront considérablement améliorées. Notamment, le salaire hebdomadaire de Matheus Nunes sera augmenté de 20 000 livres sterling pour atteindre, hors bonus, 150 000 livres sterling . Rappelons que son contrat actuel courait jusqu'à l'été 2028.
Matheus Nunes a rejoint Manchester Cityà l'été 2023 en provenance de Wolverhampton pour 62 millions d'euros. Bien qu'il n'ait pas beaucoup joué en tant que titulaire lors de sa première saison, après le départ de Kyle Walker en 2025, il a changé de poste et a commencé à montrer un jeu solide en tant qu'arrière droit. La saison dernière, il s'est imposé à ce poste et a été titularisé 32 fois .
Contrat et statistiques du joueur
Détails et informations
Durée du nouveau contrat
Nouvel accord de trois ans
Salaire hebdomadaire
150 000 livres hors bonus (augmentation de 20 000 livres)
Coût initial du transfert
62 millions d'euros (2023, depuis Wolverhampton)
État actuel
En phase de récupération après une blessure
Intérêt du Real Madrid et enquêtes financières
Malgré l'intérêt sérieux manifesté par le Real Madrid, la direction de Manchester City a fait de la conservation du joueur portugais une priorité. Actuellement, Nunes est en phase de récupération après une blessure.
Il convient de noter que cette prolongation de contrat intervient dans un contexte d'enquêtes sur le respect des règles financières par le club. Dans le cadre de ces enquêtes, des rapports ont suggéré que Manchester City pourrait faire face à de lourdes sanctions, notamment des retraits de points.
Selon vous, dans quelle mesure ces mesures de Manchester City sont-elles importantes pour assurer la stabilité future de l'équipe ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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