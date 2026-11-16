Khamzat Chimaev bat un ancien champion de l'UFC : que s'est-il passé lors du combat contre Chris Weidman ?

Ainsi, le choc entre deux anciens champions de l'UFC est devenu l'événement principal du tournoi. Le combat a été disputé pour la ceinture de champion crossover des poids mi-lourds de l'organisation RAF.

À l'origine, l'adversaire de Chimaev devait être Colby Covington. Cependant, l'athlète américain s'est retiré du combat en raison d'une blessure. L'organisation a invité l'ancien champion de l'UFC, Chris Weidman, pour le remplacer.

Le 14 novembre, le tournoi de l'organisation Real American Freestyle (RAF) s'est tenu à l'Etihad Arena d'Abou Dabi, aux Émirats arabes unis. Lors du combat principal de la soirée, Khamzat Chimaev a affronté l'Américain Chris Weidman.

Khamzat Chimaev a une fois de plus démontré sa domination en lutte. Lors du tournoi RAF organisé à Abou Dabi, l'ancien champion de l'UFC a affronté un autre ancien champion, l'Américain Chris Weidman, et l'a battu par supériorité technique. Il est à noter que ce combat était initialement prévu contre un autre adversaire.

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Khamzat n'a laissé aucune chance à son adversaire

Lors du combat, Chimaev a montré une fois de plus son haut niveau en lutte. Il n'a laissé aucune chance à son adversaire américain de résister sérieusement et a gagné par supériorité technique.

Selon MMA Fighting, Chimaev a battu Weidman par supériorité technique. Le journal Arab News a rapporté que l'athlète a scellé sa victoire en moins de deux minutes.

Ce résultat poursuit la série de succès de Chimaev dans les compétitions RAF. Il avait déjà remporté plusieurs combats de lutte contre des combattants de MMA renommés.

Chris Weidman n'est pas non plus un adversaire ordinaire

Chris Weidman est considéré comme l'un des champions des poids moyens les plus célèbres de l'histoire de l'UFC. En 2013, il a battu la légende brésilienne Anderson Silva, mettant fin à son long règne de champion.

Le combattant américain a ensuite défendu son titre de champion avec succès à trois reprises. Il possède une expérience sérieuse non seulement en MMA, mais aussi en lutte libre. Il a obtenu le statut All-American à deux reprises lors des compétitions NCAA.

Bien que Weidman ait mis fin à sa carrière professionnelle en MMA en janvier 2025, il continue de participer à des compétitions de lutte et de grappling. C'est pourquoi le combat contre Chimaev était également un test important pour lui.

Les victoires de Chimaev en lutte se poursuivent

En plus de sa carrière en MMA, Khamzat Chimaev s'illustre également dans les compétitions de lutte. L'un de ses points forts est sa capacité à amener rapidement l'adversaire au sol, à le contrôler et à mener des attaques.

Sa victoire à Abou Dabi a une fois de plus démontré que ses capacités dans le domaine de la lutte sont également très élevées.

Chimaev lui-même avait déjà exprimé son intérêt pour participer à des combats de lutte et de grappling. Pour lui, de telles compétitions sont non seulement un moyen de maintenir sa condition physique, mais aussi une opportunité de se tester dans une autre discipline.

Ainsi, le combat contre Chris Weidman s'est terminé par une nouvelle victoire convaincante de Chimaev. Désormais, les fans s'interrogent sur son prochain adversaire et ses nouveaux projets sur le tapis de lutte.