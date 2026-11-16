L'UFC 337 est officiellement annoncé : un tournoi historique aura lieu à Orlando en 2027

Il est à noter qu'il s'agira du premier tournoi numéroté de l'UFC organisé à Orlando. Les quatre événements précédents ont eu lieu dans la même enceinte, alors connue sous le nom d'Amway Center, aujourd'hui rebaptisée Kia Center.

L'annonce a été faite par la promotion lors de la diffusion de l'UFC 334. Ainsi, l'UFC revient à Orlando après plusieurs années d'absence. Cette ville accueillera un événement de l'UFC pour la cinquième fois dans l'histoire de l'organisation.

Le tournoi UFC 337 se déroulera le samedi 20 février 2027 au Kia Center, situé à Orlando, en Floride, aux États-Unis.

L'UFC a officiellement confirmé une nouvelle date importante dans son calendrier 2027. La plus grande organisation de MMA au monde retournera à Orlando en février. Cet événement ne sera pas un simple Fight Night, mais un tournoi numéroté, l'UFC 337. Fait intéressant, l'organisation n'a pas encore révélé qui montera dans l'octogone.

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Qui figure actuellement sur la carte du tournoi ?

Pour l'instant, la liste des combats de l'UFC 337 n'a pas été annoncée. Il n'y a aucune information officielle concernant le combat principal, les duels pour le titre ou les autres participants.

Par conséquent, il n'est pas approprié de considérer les rumeurs sur certains athlètes ou adversaires potentiels comme des informations confirmées. L'UFC devrait dévoiler la carte du tournoi progressivement dans les semaines à venir.

Pour les fans, l'intérêt principal réside dans la composition de ce premier événement numéroté à Orlando et dans le choix des stars que l'organisation retiendra pour le combat vedette de la soirée.

Comment l'UFC entame-t-elle l'année 2027 ?

Le calendrier de l'UFC pour le début de l'année 2027 se précise. Parmi les tournois numérotés, le premier de l'année sera l'UFC 336, qui se tiendra le 30 janvier à la Scotiabank Arena de Toronto, au Canada.

Deux combats pour le titre sont prévus lors de cet événement : le champion des poids mouches, Joshua Van, défendra sa ceinture contre Manel Kape. De plus, Carlos Prates affrontera Michael Morales pour le titre intérimaire des poids mi-moyens.

Ensuite, l'UFC organisera des événements à Sydney, en Australie, et à Cleveland, aux États-Unis, en février. Le 20 février, ce sera au tour de l'UFC 337.

Ainsi, les premiers mois de 2027 s'annoncent très riches pour les fans de MMA. Les tournois numérotés à Toronto et à Orlando pourraient bien devenir les événements sportifs les plus discutés de la nouvelle année.

Désormais, toute l'attention est portée sur la carte de l'UFC 337. L'identité des combattants et l'affiche principale de ce tournoi historique à Orlando restent pour l'instant un mystère.