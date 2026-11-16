Pochettino veut initier son premier changement à Manchester United

Manchester Uniteds'apprête à vivre des changements majeurs avec le début de l'ère Mauricio Pochettino. Le technicien argentin a fait de l'amélioration de la condition physique de l'équipe l'une de ses priorités. À cet effet, il a été rapporté qu'il prévoit d'annuler le jour de repos habituel après les matchs et de convoquer les joueurs au centre d'entraînement pour des séances de récupération. Selon les informations relayées par The Touchline, Pochettino souhaite mettre fin à la pratique consistant à laisser les joueurs au repos complet le lendemain d'un match. Désormais, au lieu de rentrer chez eux, les joueurs devront se rendre au centre de Carrington pour participer à des programmes de récupération spécifiques. Pochettino veut modifier la routine établie sous Michael Carrick Auparavant, sous la direction de Michael Carrick, les joueurs de «Manchester United» bénéficiaient généralement d'un jour de repos complet après un match. Le nouvel entraîneur a l'intention de changer cette approche. Ce changement n'est pas destiné à surcharger les joueurs, mais vise à assurer une récupération optimale de l'organisme, à surveiller la condition physique et à organiser systématiquement la préparation des prochaines rencontres.

Dans le football moderne, le processus de récupération est une partie essentielle de l'entraînement. Il peut inclure une activité physique légère, la relaxation musculaire, la physiothérapie et des programmes de récupération individuels. La présence des joueurs au centre permet un travail personnalisé avec chacun d'eux. «Manchester United» à la traîne en Premier League sur le plan physique La raison de cette décision de Pochettino réside dans les statistiques physiques de l'équipe en Premier League anglaise. Selon The Touchline, Manchester United figure dans le bas du classement du championnat sur plusieurs indicateurs clés : Distance totale parcourue — 19e place ;

Distance parcourue à haute intensité — 17e place ;

Vitesse de pointe moyenne pendant le match — 19e place. Ces chiffres montrent que l'équipe rencontre de sérieux problèmes de mobilité sur le terrain et de maintien d'un rythme élevé. Surtout dans le football moderne, le pressing, les attaques rapides et la pression constante sur l'adversaire exigent une excellente condition physique. Si les joueurs ne peuvent pas maintenir une haute intensité pendant tout le match, la mise en œuvre des plans tactiques devient difficile. Pochettino veut faire de United une équipe qui court La philosophie d'entraînement de Mauricio Pochettino repose sur une haute intensité, un pressing actif et des mouvements collectifs. Il exige de ses équipes qu'elles pressent l'adversaire sur chaque zone du terrain, qu'elles se battent pour le ballon et qu'elles passent rapidement de l'attaque à la défense. C'est pourquoi, pour le technicien argentin, la condition physique des joueurs n'est pas qu'un indicateur supplémentaire, mais le socle fondamental de son système tactique. Selon les informations, Pochettino devrait également accorder une attention particulière à la préparation physique à Manchester United. Il a été rapporté que son fils, Sebastiano, pourrait également rejoindre le staff technique en tant que spécialiste.