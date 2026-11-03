Accident tragique sur l'Everest : deux hélicoptères entrent en collision à 4 200 mètres d'altitude (vidéo)

·13·Monde
Accident tragique sur l'Everest : deux hélicoptères entrent en collision à 4 200 mètres d'altitude (vidéo)

Au Népal, sur les contreforts de l'Everest, le plus haut sommet du monde, un grave accident aérien mortel s'est produit. À une altitude d'environ 4 200 à 4 371 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur l'héliport du village de Pheriche, situé juste en dessous du camp de base de l'Everest, deux appareils commerciaux sont entrés en collision lors de leur atterrissage.

Cette tragédie a causé la mort d'un touriste et a fait trois blessés graves.

Comment l'accident s'est produit : collision des rotors en plein vol

Les images vidéo montrent clairement les moments où les deux hélicoptères s'approchent de la piste, tentent d'atterrir et la collision qui s'ensuit :

  • Incompréhension entre les pilotes : Selon les premières enquêtes, la collision a été causée par une mauvaise communication et une incompréhension entre les pilotes. Comme l'héliport à cette altitude se trouve en dehors de la zone de contrôle de la tour de l'aéroport de Lukla, les équipages devaient coordonner leurs mouvements de manière indépendante via une fréquence radio ouverte ;

  • Collision des rotors et crash : Alors qu'un hélicoptère atterrissait sur le terrain enneigé, le second s'est approché trop près, provoquant le contact des rotors en rotation. En conséquence, les appareils ont été violemment secoués, se sont écrasés sur le sol enneigé et se sont disloqués ;

  • Compagnies impliquées : L'accident a impliqué des hélicoptères des compagnies privées népalaises Fishtail Air et Dynasty Air . L'un transportait des touristes évacués de la montagne, tandis que l'autre était chargé de matériel d'expédition.

Victimes, blessés et pic de saison

Suite à l'incident, des opérations de sauvetage et de secours médical ont été immédiatement organisées :

  • Un touriste décédé : Fishtail Air un citoyen indien de 47 ans, passager de l'hélicoptère, est décédé sur place des suites de ses blessures ;

  • Les blessés évacués vers Katmandou : Un autre touriste à bord du même appareil, de nationalité néo-zélandaise, ainsi que les pilotes des deux hélicoptères, ont été évacués vers un hôpital central de Katmandou, la capitale, avec des blessures graves de divers degrés ;

  • Pression en haute saison : Actuellement, la saison de trekking d'automne bat son plein dans l'Himalaya. Après les récentes chutes de neige, l'amélioration des conditions météorologiques a provoqué un afflux massif d'alpinistes et de touristes, multipliant par plusieurs le trafic des vols en hélicoptère autour de Pheriche et Lukla.

Une commission d'enquête officielle a été créée par l'Autorité de l'aviation civile du Népal pour examiner les violations des règles de sécurité aérienne, et une enquête est en cours.

NépalEverestFishtail AirDynasty AirAviation
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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