Une médecin chinoise abandonne 20 ans de carrière pour ouvrir une boulangerie

Dong Min, une médecin chinoise, a choisi une voie totalement différente après plus de 20 ans de pratique médicale. En 2023, à l'âge de 48 ans, elle a ouvert à Wuhan une boutique de brioches traditionnelles cuites à la vapeur. Bien que cette décision ait été inattendue, sa nouvelle entreprise a rapidement attiré l'attention des clients. En juillet, Dong a réussi à ouvrir un deuxième point de vente.

Elle a obtenu son diplôme de la faculté de médecine de l'Université de Wuhan en 1999 et a commencé sa carrière en tant que gynécologue à Shenzhen. Quelques années plus tard, elle est retournée à Wuhan pour aider sa famille. Par la suite, elle a travaillé dans un hôpital local à Tianmen et est devenue la représentante légale de l'établissement.

Selon Dong, durant ses années de médecine, elle ne s'occupait pas seulement de soigner les patients, mais devait également gérer de nombreux problèmes annexes tels que les examens et les litiges médicaux. Cela engendrait une forte pression psychologique.

L'idée de sa nouvelle entreprise lui a été inspirée par une amie possédant une boulangerie. Aujourd'hui, bien qu'elle travaille plus de 10 heures par jour, elle affirme se sentir heureuse.