La mère de Cristiano Ronaldo heureuse de la défaite du Portugal : « Ils n'ont pas respecté mon fils ! »

La mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a rompu le silence sur la polémique entourant l'équipe nationale du Portugal. Elle a non seulement exprimé sa tristesse concernant le départ de son fils, mais n'a pas caché sa satisfaction après la défaite 1-4 des Portugais face au Danemark. Selon Aveiro, Ronaldo n'a pas reçu le respect qu'il mérite, et la cérémonie organisée en son honneur n'aurait pas dû se dérouler sans la présence du joueur.

Cette déclaration a jeté de l'huile sur le feu dans le football portugais. Les critiques de Dolores envers les joueurs de l'équipe nationale et sa réponse cinglante sur ses relations avec l'entraîneur Jorge Jesus ont particulièrement attiré l'attention des supporters.

« Ils l'ont trahi » : qu'a dit Dolores Aveiro ?

Dolores Aveiro s'est entretenue avec des journalistes le 16 novembre lors d'un événement dédié à son fils au Sporting CP. On l'a interrogée sur le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale et sur la défaite contre le Danemark.

« Bien sûr qu'il est triste. Ils l'ont trahi. Je suis triste aussi. La défaite contre le Danemark était méritée. Pour être honnête, j'en suis heureuse », a déclaré la mère du joueur.

Les propos de Dolores ont résonné avec force, car il ne s'agit pas seulement de la défaite de l'équipe, mais de la manière dont s'est déroulé le départ de l'une des plus grandes stars du football portugais.

Selon elle, la cérémonie organisée pour reconnaître les services de Ronaldo aurait dû se dérouler en présence du joueur lui-même.

« La cérémonie d'hommage aurait dû avoir lieu devant lui, pas en son absence. Nous l'accueillerons dignement ici, au Sporting. Dans ce club, on sait l'apprécier. En équipe nationale, ils ne l'ont pas respecté, même ses coéquipiers », a affirmé Dolores.