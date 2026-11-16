La mère de Cristiano Ronaldo heureuse de la défaite du Portugal : « Ils n'ont pas respecté mon fils ! »
La mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, a rompu le silence sur la polémique entourant l'équipe nationale du Portugal. Elle a non seulement exprimé sa tristesse concernant le départ de son fils, mais n'a pas caché sa satisfaction après la défaite 1-4 des Portugais face au Danemark. Selon Aveiro, Ronaldo n'a pas reçu le respect qu'il mérite, et la cérémonie organisée en son honneur n'aurait pas dû se dérouler sans la présence du joueur.
Cette déclaration a jeté de l'huile sur le feu dans le football portugais. Les critiques de Dolores envers les joueurs de l'équipe nationale et sa réponse cinglante sur ses relations avec l'entraîneur Jorge Jesus ont particulièrement attiré l'attention des supporters.
« Ils l'ont trahi » : qu'a dit Dolores Aveiro ?
Dolores Aveiro s'est entretenue avec des journalistes le 16 novembre lors d'un événement dédié à son fils au Sporting CP. On l'a interrogée sur le départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale et sur la défaite contre le Danemark.
« Bien sûr qu'il est triste. Ils l'ont trahi. Je suis triste aussi. La défaite contre le Danemark était méritée. Pour être honnête, j'en suis heureuse », a déclaré la mère du joueur.
Les propos de Dolores ont résonné avec force, car il ne s'agit pas seulement de la défaite de l'équipe, mais de la manière dont s'est déroulé le départ de l'une des plus grandes stars du football portugais.
Selon elle, la cérémonie organisée pour reconnaître les services de Ronaldo aurait dû se dérouler en présence du joueur lui-même.
« La cérémonie d'hommage aurait dû avoir lieu devant lui, pas en son absence. Nous l'accueillerons dignement ici, au Sporting. Dans ce club, on sait l'apprécier. En équipe nationale, ils ne l'ont pas respecté, même ses coéquipiers », a affirmé Dolores.
Quel hommage a été rendu à Ronaldo lors du match contre le Danemark ?
L'équipe nationale du Portugal a accueilli le Danemark à Braga le 14 novembre dans le cadre de la Ligue des Nations. C'était le premier match après l'annonce du départ de Cristiano Ronaldo de la sélection.
Les fans ont montré qu'ils n'avaient pas oublié la légende. Une banderole « Merci, capitaine ! » a été déployée dans le stade. À la septième minute, le nom de Ronaldo a résonné dans les tribunes.
Les joueurs portugais ont également participé à un hommage symbolique lié au numéro sept de leur ancien capitaine. Mais le résultat sur le terrain n'a pas été à la hauteur des attentes des fans.
Le Danemark a battu les visiteurs 4-1. Ce fut non seulement le premier match du Portugal sans Ronaldo, mais aussi l'une des défaites les plus lourdes à domicile.
Ainsi, l'hommage dédié à la légende du football s'est conclu par un résultat douloureux pour les supporters.
Pourquoi Ronaldo a-t-il quitté l'équipe nationale ?
Cristiano Ronaldo, 41 ans, a annoncé la fin de sa carrière internationale avec le Portugal le 5 novembre 2026. Son parcours en équipe nationale a duré 23 ans.
Cette décision a été prise dans un contexte de tensions avec Jorge Jesus. Auparavant, le joueur avait exprimé son mécontentement d'avoir été mis sur le banc contre la Norvège, avant de quitter le camp d'entraînement. Suite à ces événements, il a annoncé son retrait de la sélection.
Ronaldo a disputé 234 matchs avec l'équipe nationale du Portugal et a marqué 146 buts. Il est le meilleur buteur de l'histoire du pays. Il a également joué un rôle clé dans la victoire à l'Euro 2016 et en Ligue des Nations en 2019 et 2025.
C'est pourquoi son départ a été perçu non pas comme la simple retraite d'un joueur, mais comme la fin d'une ère.
Comment Jorge Jesus a-t-il réagi aux propos de Dolores ?
Les déclarations cinglantes de Dolores Aveiro sont parvenues aux oreilles de l'entraîneur du Portugal, Jorge Jesus.
Les journalistes lui ont demandé de réagir aux propos de la mère de Ronaldo. L'entraîneur a tenté de calmer le jeu.
« Dois-je maintenant répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? C'est une femme que je respecte. Que peut dire une mère ? Une mère reste une mère, on ne peut rien y faire. Je comprends ses propos », a déclaré Jorge Jesus.
Cette réponse montre que l'entraîneur ne souhaite pas entrer dans une polémique ouverte avec Dolores. Cependant, la controverse autour de Ronaldo reste au centre des discussions dans le football portugais.
Le Sporting veut rendre un hommage spécial à Ronaldo
Selon Dolores Aveiro, la véritable cérémonie d'hommage à son fils sera organisée au Sporting CP. Elle estime que c'est ce club qui a lancé la carrière de Ronaldo et qui sait apprécier ses services à leur juste valeur.
Ronaldo a été formé à l'académie du Sporting et a fait ses premiers pas dans le football professionnel dans cette équipe. Plus tard, il a joué pour des clubs comme Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, devenant l'une des plus grandes stars du football mondial.
Il ressort de la déclaration de Dolores qu'elle n'est pas satisfaite de la manière dont la carrière internationale de son fils s'est terminée. Pour elle, le plus douloureux n'est pas la défaite, mais le manque de respect envers Ronaldo.
Les supporters portugais réagissent différemment à cette situation. D'un côté, il y a le désir de remercier la légende qui a défendu l'honneur du pays pendant 23 ans, et de l'autre, l'ère post-Ronaldo qui commence pour l'équipe nationale.
Une chose est sûre : la carrière internationale de Cristiano Ronaldo est terminée, mais les débats autour de son départ semblent partis pour durer.
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