À Jizzakh, un enseignant a gravement blessé un élève de 8e année

Dans l'une des écoles de la région de Jizzakh, un enseignant a fait usage de la force contre un élève de 8e année, lui causant une blessure à la tête. L'incident s'est produit dans le district de Sharof Rashidov.

Il a été rapporté que l'enseignant a frappé l'élève à la tête avec une baguette de pointage. Le département régional de l'Éducation et des Sciences a publié une déclaration officielle à ce sujet.

Suite à l'incident, le contrat de travail de l'enseignant a été résilié le jour même. De plus, une mesure disciplinaire a été prise à l'encontre du directeur de l'école, consistant en une amende équivalente à 30 % de son salaire mensuel moyen.

Le département a souligné que la protection des droits, de l'honneur et de la dignité des élèves est une mission essentielle. Il a également été noté qu'aucune forme de pression physique ou psychologique sur les enfants ne sera tolérée et que de tels actes sont fermement condamnés.