L'Ukraine traverse une grave crise démographique. La population du pays, au cours des cinq dernières années environ, a diminué de 12,7 millions de personnes. Ces données ont été officiellement confirmées par le professeur Dmitriy Shushpanov de l'Institut de démographie de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine. Alors que le pays comptait 41,2 millions d'habitants au 1er janvier 2022, il ne reste aujourd'hui dans les territoires sous contrôle du gouvernement ukrainien qu'environ 28,5 millions d'habitants.

Principaux indicateurs et causes des changements démographiques

Selon les données d'Ella Libanova, directrice de l'Institut de démographie de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine, et du professeur Dmitriy Shushpanov, la situation démographique s'est considérablement dégradée. Passant de 41,2 millions début 2022, la population est tombée à 28,5 millions d'habitants à la mi-2026. Il convient de noter que le chiffre de 28,5 millions ne concerne que les habitants des territoires sous contrôle de Kiev. Aucun recensement complet de la population n'a été effectué dans le pays depuis 2001, c'est pourquoi les experts estiment le nombre actuel d'habitants via les données des opérateurs de téléphonie mobile et des modèles démographiques spécifiques.

Facteurs principaux de la baisse démographique :

Migration massive. Depuis le début de la guerre, plus de 6 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays et vivent à l'étranger. En 2025, 290 000 personnes sont parties, et au premier semestre 2026, 244 000 personnes supplémentaires ont émigré.

Chute brutale de la natalité. Le taux de fécondité en Ukraine est de 0,8 à 0,9 enfant par femme. Pour maintenir une population stable, ce chiffre devrait être d'au moins 2,1.

Déclin naturel et mortalité. Le taux de mortalité est près de trois fois supérieur à celui de la natalité. Par exemple, en 2025, le pays a perdu plus de 300 000 habitants pour des raisons naturelles et à cause de la guerre.

Vieillissement de la nation. La part des personnes de plus de 60 ans dans la société est passée de 24,5 % à près de 30 %. La part des enfants a diminué de 18 % à 14 %, ce qui exerce une pression sérieuse sur le marché du travail et le système de retraite.

Selon vous, quel impact cette crise démographique aura-t-elle sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre ? Laissez votre avis dans les commentaires !