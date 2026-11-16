Ligue des nations : Le Kazakhstan laisse échapper la victoire dans les dernières minutes

La phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA bat son plein. Dans le groupe 3 de la Ligue C, l'équipe nationale du Kazakhstan recevait la Slovaquie et a laissé filer la victoire. La rencontre s'est terminée par un scénario dramatique et un but dans les dernières secondes.

Un match nul dramatique entre le Kazakhstan et la Slovaquie

En première période, les Kazakhs ont été actifs et ont ouvert le score à la 29e minute grâce à Islam Chesnokov. Au début de la seconde période, l'attaquant slovaque Robert Bozenik a rétabli l'équilibre, mais à la 65e minute, Yan Vorogovskiy a redonné l'avantage au Kazakhstan.

Cependant, à la cinquième minute du temps additionnel — à la 90+5e minute Adrian Kapralik a marqué, sauvant la Slovaquie de la défaite. Ainsi, la rencontre s'est soldée par un match nul 2-2 . En conséquence, la Slovaquie termine en tête du groupe avec 12 points et obtient sa promotion directe en Ligue B. Le Kazakhstan termine dernier du groupe avec 3 points.

Matchs et résultats du groupe Statistiques et détails Kazakhstan — Slovaquie 2-2 (Buts : Chesnokov, 29e, Vorogovskiy, 65e — Bozenik, 56e, Kapralik, 90+5e) Îles Féroé — Moldavie 1-0 (But : Samuelsen, 24e) Résultat de la Slovaquie 1ère place avec 12 points et promotion en Ligue B Résultat du Kazakhstan Dernière place avec 3 points

Les Îles Féroé en barrages

Dans l'autre match du groupe, les Îles Féroé ont accueilli la Moldavie. Le sort de la rencontre a été scellé par l'unique but d'Edvin Samuelsen à la 24e minute. Après cette victoire, les Îles Féroé portent leur total à 8 points, terminent à la 2e place et participeront aux barrages pour la montée en Ligue B. La Moldavie reste à la 3e place avec 7 points.

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