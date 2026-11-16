L'Ouzbékistan U-20 s'impose largement face au Venezuela

Rappelons que la première confrontation entre les deux équipes à Tachkent s'était soldée par un match nul spectaculaire et disputé (2-2). Lors de ce second duel, les protégés de Jamoliddin Rahmatullayev ont tiré les leçons de leurs erreurs et ont proposé un jeu offensif.

Sous la direction de Jamoliddin Rahmatullayev, l'équipe nationale d'Ouzbékistan U-20 a disputé son deuxième match amical contre ses homologues du Venezuela. La rencontre, qui s'est déroulée au Centre national de football de Tachkent, s'est terminée par une domination totale de nos représentants et une pluie de buts. Cette fois, nos leaders n'ont laissé aucune chance à l'adversaire.

Héros de la rencontre, Kamron Yusupov a fait trembler les filets adverses à trois reprises, inscrivant un triplé à son actif (15e, 45e et 53e minutes). De plus, Quvonch Abrayev a transformé un penalty à la 28e minute pour conforter l'avance, tandis que Behruz Ko‘paysinov, entré en jeu, a inscrit le cinquième but à la 70e minute. Les jeunes Vénézuéliens ont répondu par des buts de Cuellar (7e) et Vilches (67e). En fin de match, Ulug‘bek Maratov a reçu un carton rouge et a dû quitter le terrain.

Détails du match Statistiques et buteurs Type de rencontre Match amical (Deuxième rencontre) Score Ouzbékistan U-20 — Venezuela U-20 — 5:2 Lieu Centre national de football, Tachkent Buteurs Kamron Yusupov (15, 45, 53), Quvonch Abrayev (28, sp), Behruz Ko‘paysinov (70) Expulsion Ulug‘bek Maratov (78e, Ouzbékistan U-20)

Composition de départ et options sur le banc

Le staff technique a largement testé le potentiel des jeunes joueurs lors de ce match. Le onze de départ de l'Ouzbékistan U-20 était le suivant : Ne’matulloh Rustamjonov, Shorahim Shorahmedov, Quvonch Abrayev, Tohir Ashurboyev, Abubakir Shukurullayev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Behruz Abdusattorov, Abdulvosit Soliyev, Muhammadali Dilshodbekov, Asilbek Abdurasulov et Kamron Yusupov.

Par ailleurs, les remplaçants Yusufxonov, Musohonov, Ermanov, Mahmudjonov, Ko‘paysinov, Najmiddinov, Omonkeldiyev, Ashurboyev, Shukurullayev, Bahodirhonov, Saydaliyev, Yusupov, Maratov, Kuvanishbayev ainsi que To‘laganov sont entrés en jeu, permettant aux entraîneurs d'évaluer la profondeur du banc.

Selon vous, l'équipe d'Ouzbékistan U-20 dirigée par Jamoliddin Rahmatullayev pourra-t-elle réitérer de telles performances lors des futurs tournois internationaux officiels ? Laissez votre avis en commentaire !