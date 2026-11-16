Scandale de corruption retentissant au Kazakhstan : le chef du Comité de sécurité nationale démis de ses fonctions

Au Kazakhstan, des changements de personnel importants ont eu lieu à la suite d'événements retentissants impliquant des forces de l'ordre et des hauts fonctionnaires. Par décret du président Kassym-Jomart Tokaïev, Yermek Sagimbayev a été démis de ses fonctions de président du Comité de sécurité nationale (KNB). Par un autre décret du chef de l'État, le nouveau chef des services spéciaux, Marat Irmenov a été nommé.

Raisons de la démission et lacunes dans l'affaire de corruption

Selon le porte-parole du président du Kazakhstan, Aibek Smadiyarov, la démission de Yermek Sagimbayev est directement liée aux erreurs et aux lacunes commises par les forces de l'ordre.

« En prenant la décision de démettre Yermek Sagimbayev de ses fonctions, le chef de l'État a certainement pris en compte l'arrestation de personnes impliquées dans l'affaire de corruption. Selon le président, des lacunes ont été commises par les forces de l'ordre. À cet égard, le ministre de l'Intérieur, Yerjan Sadenov, a également reçu un blâme officiel », a déclaré Aibek Smadiyarov.

Changements à la direction du KNB Détails et informations Démis de ses fonctions Yermek Sagimbayev (dirigeait le service depuis janvier 2022) Nouveau chef Marat Irmenov (ancien vice-président) Mesures supplémentaires Le ministre de l'Intérieur, Yerjan Sadenov, a reçu un blâme officiel Raisons principales Lacunes et erreurs commises dans des affaires de corruption de haut niveau

Arrestations retentissantes et missions du nouveau chef

Le changement à la direction du comité est intervenu dans le contexte d'un scandale de corruption majeur qui a provoqué une grande résonance dans le pays. Notamment, le 12 novembre le KNB a annoncé l'arrestation, pour suspicion de corruption, de Nurlan Jakupov, chef du fonds « Samrouk-Kazyna », et d'Yeljas Otinshiyev, chef de la compagnie ferroviaire nationale « Qazaqstan Temir Joly ».

Lors d'une réunion spéciale avec la nouvelle direction du KNB, le président Kassym-Jomart Tokaïev a souligné que la réforme radicale du système des organes de sécurité nationale, la protection ferme des intérêts de l'État dans le domaine économique et le renforcement des mesures de lutte contre la corruption sont des tâches prioritaires.

Le nouveau chef du comité, Marat Irmenov, occupait le poste de vice-président depuis octobre 2025. Il est diplômé de l'Institut du KNB en 1996 et travaille dans le système des services spéciaux à divers postes de direction depuis 2000.

Selon vous, dans quelle mesure ces changements de personnel radicaux et ces mesures de lutte contre la corruption au Kazakhstan auront-ils un impact positif sur la stabilité économique du pays ? Laissez votre avis dans les commentaires !