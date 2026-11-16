Lors d'un concert au Kazakhstan, une femme retire son foulard et tente d'embrasser Presnyakov (vidéo)

Un incident inhabituel s'est produit lors du concert du célèbre chanteur russe Vladimir Presnyakov à Almaty, au Kazakhstan. Une spectatrice est montée sur scène et a tenté d'embrasser l'artiste. C'est ce qu'a rapporté KrisPi | Kazaxstan.

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une femme, portant initialement un foulard, danser devant la scène. Elle s'approche ensuite du chanteur, retire son foulard et tente d'embrasser Presnyakov. Cependant, au dernier moment, le chanteur recule et évite la tentative de la femme.

La vidéo de cet incident est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats. Si certains utilisateurs ont critiqué le comportement de la femme, d'autres ont réagi avec humour. Certains ont également supposé qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène, bien qu'aucune information ne confirme cette hypothèse pour le moment.