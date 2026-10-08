Un enfant chinois de 9 ans bat le record du monde de Rubik's Cube en 2,51 secondes (vidéo)

Dans le monde du speedcubing (résolution rapide du Rubik's Cube), un nouveau résultat historique a été enregistré, repoussant les limites de l'intelligence humaine et de la vitesse de réaction. Un enfant chinois de 9 ans, Yiheng Wang a résolu le cube lors d'une compétition officielle avec un score incroyable de 2,51 secondes, devenant ainsi le nouveau détenteur du record du monde.

Ce résultat fantastique affiché sur le tableau de la compétition a propulsé le jeune prodige au rang de speedcuber le plus rapide de la planète, stupéfiant les experts de la discipline.

Le retour au sommet et la barrière des 3 secondes brisée

Le record de Yiheng Wang n'est pas un hasard, mais le fruit d'années d'entraînement acharné :

Premier triomphe à 7 ans : Yiheng a attiré l'attention des experts en établissant son premier record mondial à seulement 7 ans ;

Compétition et riposte : Par la suite, son score a été battu par ses rivaux qui, pour la première fois dans l'histoire, ont franchi la barre des 3 secondes avec un temps de 2,76 secondes ;

Une avance d'un quart de seconde : Le prodige de 9 ans n'a pas abandonné et a réduit le temps de 2,51 secondes, retranchant un quart de seconde (0,25 s) au record précédent.

Des mouvements de doigts fulgurants : comment est-ce possible ?

Un résultat de 2,51 secondes en speedcubing exige des algorithmes difficiles à suivre pour l'œil humain et une concentration extrême :

Calcul anticipé : Selon les règles, après avoir reçu le cube, le participant doit planifier mentalement toutes les combinaisons en quelques secondes ;

La fraction de seconde : Dès qu'il a appuyé sur le bouton de départ, Yiheng a effectué plus de 10 rotations par seconde sans erreur avant de toucher le panneau d'arrêt.

Cette performance de Yiheng Wang, âgé de 9 ans, ouvre une nouvelle ère dans l'histoire du speedcubing moderne et prouve une fois de plus que le potentiel intellectuel des enfants est sans limites.