Frappe à la vitesse de la lumière : les États-Unis construisent un bouclier laser et micro-ondes contre les essaims de drones

L'augmentation exponentielle du nombre de drones dans les guerres et conflits modernes contraint les principaux centres militaires mondiaux à repenser radicalement leurs concepts de défense aérienne. Le département de la Défense des États-Unis (Pentagone) a officiellement sélectionné les entreprises clés produisant des lasers de combat à haute énergie et des dispositifs à micro-ondes puissants dans le cadre d'un programme d'essais spécial visant à protéger le territoire national contre les drones de petite et moyenne taille.

Cette initiative «JIATF-401» (Groupe de travail interarmées pour la lutte contre les drones) marque un tournant historique dans le passage des armes à énergie dirigée (Directed Energy) des tests en laboratoire à une application pratique.

4 technologies de pointe sélectionnées : qui est sur la liste ?

Selon le Pentagone, les développements de quatre entreprises de défense de premier plan ont été approuvés pour les premiers tests :

Boeing : Le système laser compact et mobile (Compact Laser Weapon System) du géant mondial de l'aéronautique ;

AeroVironment : Un complexe laser à haute énergie facile à installer sur des plateformes mobiles, capable de brûler des drones en quelques secondes ;

Kord Technologies : Le système laser «Firefly», conçu pour un ciblage précis et la neutralisation de cibles à basse altitude ;

Epirus (complexe à micro-ondes Leonidas) : Si les lasers fonctionnent sur le principe «un tir, une cible», Leonidas utilise un rayonnement électromagnétique à micro-ondes de très haute puissance (HPM) pour griller instantanément les circuits électroniques de tout un «essaim» de drones en plein vol.

Pourquoi des lasers plutôt que des missiles antiaériens traditionnels ?

Les analystes militaires soulignent deux facteurs principaux pour le passage aux systèmes à énergie dirigée :

Efficacité économique : Tirer un missile à un million de dollars pour abattre un drone bon marché épuise rapidement le budget militaire. Le coût d'un tir laser équivaut à quelques dollars d'électricité ;

Munitions illimitées : Les dispositifs laser et micro-ondes peuvent tirer en continu tant qu'ils sont connectés à une source d'alimentation, sans risque de rupture de stock de munitions.

Tests décisifs sur le polygone de l'Utah

Le Pentagone a précisé que le projet ne se limitera pas à ces quatre complexes. En décembre de cette année, sur le célèbre Dugway Proving Ground dans l'Utah, des tirs d'essai majeurs auront lieu. D'autres startups prometteuses et fabricants y confronteront leurs lasers de combat de nouvelle génération en conditions réelles.

Les systèmes ayant démontré la plus grande précision et efficacité seront directement acquis pour protéger de manière autonome les aéroports, bases militaires et infrastructures stratégiques des États-Unis.