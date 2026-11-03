Arme laser ou micro-ondes ? Le renseignement américain révèle les plans orbitaux de la Chine

Le renseignement militaire américain a noté que l'Armée populaire de libération (APL) de Chine dispose d'un système d'énergie dirigée prometteur destiné à être déployé dans l'espace.

Selon les analystes du Pentagone, ce développement pourrait constituer une menace sérieuse et directe pour les systèmes de satellites en orbite terrestre d'ici la fin de la décennie. Les détails du rapport de la Defense Intelligence Agency (DIA) du ministère américain de la Défense ont été rapportés par The War Zone (TWZ) portail spécialisé dans les questions militaires.

Comment fonctionne le nouveau système : Aveuglement temporaire et neutralisation totale

Les experts militaires américains ont déterminé que la nouvelle arme spatiale de Pékin est capable d'exercer une influence étendue sur les appareils adverses :

Portée de l'impact : Ce système est capable d'entraver le fonctionnement des satellites, de dégrader leurs propriétés optiques et électroniques, ou de neutraliser complètement les appareils orbitaux ;

L'outil privilégié de l'APL : Le rapport de renseignement souligne que l'armée chinoise considère les armes à énergie dirigée comme le moyen le plus efficace de frapper des cibles dans l'espace. En effet, elles permettent des frappes aussi bien temporaires (aveuglement des capteurs) qu'irréversibles (destruction totale de l'appareil) ;

Guerre sans débris orbitaux : Contrairement aux missiles classiques, ce type d'arme à faisceau ne laisse pas de débris ou de déchets orbitaux dangereux dans l'espace, ce qui complique l'identification de la source de l'attaque.

Technologie secrète : Que teste Pékin en orbite ?

La partie publique du rapport ne fournit pas de détails sur la base technologique exacte de ce système :