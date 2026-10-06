Le fléau des drones et des missiles de croisière : la Turquie livre des systèmes antiaériens Korkut à l'Ukraine

Le géant turc de l'industrie de défense, Aselsan a livré à l'Ukraine un lot de systèmes d'artillerie antiaérienne automoteurs Korkut conçus pour abattre des cibles aériennes à courte portée. C'est ce qu'a rapporté le portail influent Middle East Eye spécialisé dans la région du Moyen-Orient, en citant des sources militaires.

Selon la publication, Ankara vise, par cette livraison, à tester les produits de son complexe militaro-industriel national dans des conditions de combat réelles et intenses, et à évaluer leur efficacité opérationnelle.

Comment fonctionne le système Korkut et quelles sont ses capacités ?

Le système Korkut a été spécialement conçu pour lutter efficacement contre les drones, devenus la menace principale des guerres modernes, et les missiles volant à basse altitude :

Composition du système : Une batterie Korkut complète se compose de trois véhicules de tir et d'un poste de commandement et de contrôle mobile (unité radar) ;

Armement et puissance de frappe : Les véhicules de combat sont équipés de doubles canons automatiques de 35 mm qui, grâce à un système de tir rapide et des munitions à fragmentation spéciales, créent un mur de feu dense dans le ciel ;

Catégorie de cibles : Le système est hautement efficace pour détruire à courte portée les drones kamikazes (UAV), les hélicoptères, les missiles de croisière volant à basse altitude et les munitions de précision de type air-sol.

Volume et intérêts géopolitiques

Les sources notent qu'Aselsan a livré une « quantité limitée » de ces systèmes à l'Ukraine cette année, bien que le nombre exact n'ait pas été divulgué pour des raisons de sécurité :

Renforcement de la défense antiaérienne : La partie turque espère que ces équipements modernes serviront de bouclier supplémentaire crucial pour protéger les villes et les infrastructures stratégiques contre les attaques de drones ;

Potentiel d'exportation : Les résultats positifs obtenus sur le champ de bataille réel en matière d'interception de drones renforceront considérablement la position des systèmes Korkut sur le marché international de l'armement.

Exercices de l'OTAN en mer Égée et en mer Noire

L'activité régionale de la Turquie ne se limite pas au commerce de défense. Comme annoncé précédemment, Ankara accueille du 6 au 16 octobre l'exercice naval international de déminage de l'OTAN « Nusret » à grande échelle dans les bassins de la mer Égée et de la mer Noire.

Des représentants militaires ukrainiens participent à ces manœuvres navales en tant qu'observateurs officiels aux côtés des alliés internationaux. Cela renforce le rôle stratégique de la Turquie en tant que médiateur leader et équilibrant dans l'architecture de sécurité de la mer Noire.