La Russie a presque terminé la construction d'une base de drones à réaction géante à la frontière ukrainienne

La Russie construit une vaste base militaire près de la frontière ukrainienne destinée au lancement de nouveaux types de drones à réaction. Selon des images satellites analysées par Reuters, la construction de ce complexe massif situé dans la région de Rostov a été presque entièrement achevée en seulement six semaines.

Selon les informations, alors que le site n'était qu'un champ vide le 31 août, il abrite aujourd'hui une infrastructure d'une superficie totale équivalente à près de 126 terrains de football qui a vu le jour.

Drones à réaction de nouvelle génération : « Geran-4 » et « Geran-5 »

Le fondateur de la société privée DroneSec spécialisée dans l'analyse de renseignements, Mike Monnik, a évalué les photos satellites et a souligné les points importants suivants :

Plateformes de lancement spéciales : Huit dispositifs de lancement distincts pour drones à réaction sont installés dans la partie ouest du complexe ;

Dispositifs de nouvelle génération : La base est spécialisée dans le contrôle et le lancement des drones à réaction « Geran-4 » et « Geran-5 », les plus récents de l'arsenal russe ;

Capacité massive : Selon l'avis des experts, une fois la base pleinement opérationnelle, elle permettra de lancer jusqu'à 100 drones à réaction vers leurs cibles en une seule journée.

Il est noté que le complexe pourrait être mis en service opérationnel complet « en quelques semaines ».

Pourquoi des drones à réaction ?

Au cours des derniers mois, la Russie a commencé à utiliser de plus en plus activement des drones à réaction pour frapper des cibles sur le territoire ukrainien :

Vitesse et portée élevées : Contrairement aux drones à hélice classiques, ces drones possèdent une vitesse de vol nettement supérieure et une capacité à parcourir de longues distances ;

Cibles complexes pour les systèmes de défense aérienne : En raison de leur vitesse à réaction, il est beaucoup plus difficile de les détecter et de les abattre avec des systèmes de défense aérienne et des groupes de tir mobiles.

La construction rapide d'une base de cette envergure près de la frontière indique une possible intensification des opérations militaires dans la région.