La fin d'une série noire de 32 ans ? L'Ouzbékistan affronte la Corée du Sud demain

Demain, le 6 octobre, l'équipe nationale d'Ouzbékistan disputera un match amical crucial dans le cadre de la fenêtre internationale de la FIFA. Nos représentants affronteront l'un des plus grands noms du continent : la Corée du Sud lors d'une rencontre très attendue.

Ce duel revêt une importance capitale, non seulement pour tester la forme actuelle des équipes, mais aussi pour briser l'une des traditions les plus défavorables de l'histoire du football ouzbek. Les deux sélections nationales se retrouvent sur le terrain après une longue pause de 8 ans.

16 matchs dans l'histoire : chiffres et unique victoire historique

L'Ouzbékistan et la Corée du Sud se sont affrontés à ce jour à 16 reprises sur la scène internationale. Les statistiques des confrontations sont les suivantes :

Victoires de la Corée du Sud : 11 matchs ; Matchs nuls :

4 rencontres ; Victoire de l'Ouzbékistan :

1 match ; Différence de buts :

14:34 (en faveur de l'adversaire). La seule victoire de notre équipe nationale contre les « Tigres d'Asie » remonte aux Jeux asiatiques historiques de 1994. À l'époque, lors du tournoi à Hiroshima, nos représentants s'étaient imposés 1-0 avant de remporter la médaille d'or. Depuis, soit pendant

32 ans, l'équipe nationale d'Ouzbékistan n'a plus réussi à battre les Coréens. Dernier match et esprit de revanche

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à novembre 2018, lors d'un match amical disputé en Australie. À cette occasion, la Corée du Sud s'était imposée 4-0.

Huit ans plus tard, avec une génération renouvelée, rajeunie et riche en expérience internationale, ce match est l'occasion idéale pour notre équipe nationale de prendre sa revanche et de mettre fin à 32 ans d'attente.

Quand et à quelle heure commence le match ?

Ce match amical intense dans le cadre des journées FIFA

débutera le 6 octobre à 16h00 heure de Tachkent. Cette rencontre servira de test important pour le staff technique avant les qualifications pour les coupes continentales et la Coupe du Monde. soat 16:00 da start oladi. Uchrashuv milliy jamoamiz murabbiylar shtabi uchun qit’a kuboklari va Jahon chempionati saralashlari oldidan kuchlarni yana bir bor tekshirib olishda muhim sinov vazifasini o‘taydi.