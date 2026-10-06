Donald Trump a proposé son aide concernant le risque de peste en Russie

Le président américain Donald Trump a réagi aux informations faisant état d'une possible propagation de la peste dans la région d'Irkoutsk, en Russie. Il a proposé son aide à la Russie face à cette situation, selon CNBC.

Le 5 octobre, lors d'un échange avec des journalistes à la Maison Blanche, Trump a exprimé sa volonté d'aider la Russie après avoir appris le décès d'un employé d'un institut de recherche étudiant la peste à Irkoutsk.

Trump a précisé qu'il n'avait pas discuté de cette situation avec les autorités russes. Parallèlement, il a qualifié la peste de maladie grave, soulignant que certains microbes deviennent de plus en plus résistants.

Le département d'État américain a indiqué que la situation était surveillée en coopération avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et d'autres agences. L'organisme a noté que de nombreux détails n'étaient pas encore confirmés.

L'Organisation mondiale de la santé a également déclaré que la cause exacte du décès de l'employé n'avait pas encore été confirmée. Selon les données disponibles, l'organisation évalue le niveau de risque pour la population comme étant faible.

Auparavant, les autorités russes avaient annoncé qu'une employée de l'institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk avait été hospitalisée le 29 septembre avec des symptômes de pneumonie sévère et était décédée dans la nuit du 1er au 2 octobre.