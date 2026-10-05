Les autorités russes appellent à ne pas croire aux rumeurs de « choléra » à Irkoutsk

Les informations apparues sur Internet concernant une épidémie de choléra dans la région d'Irkoutsk n'ont pas été confirmées par les autorités russes. Le 5 octobre, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a appelé la population à ne pas croire aux diverses rumeurs à ce sujet.

Selon Peskov, l'autorité principale compétente en matière de questions sanitaires et épidémiologiques est Rospotrebnadzor. Il a conseillé à la population de se fier aux informations officielles de cette organisation.

Rospotrebnadzor a annoncé que des contrôles et des analyses appropriés ont été effectués concernant la situation dans la région d'Irkoutsk. Selon l'agence, la situation sanitaire et épidémiologique dans la région reste stable.

Auparavant, il a été rapporté qu'une employée de l'institut de lutte contre la peste à Irkoutsk avait été hospitalisée avec des symptômes de pneumonie et était décédée. Diverses spéculations ont circulé sur la cause de son décès.

Dans ce contexte, Asie centrale, y compris l'Ouzbékistan, ont renforcé les mesures de précaution pour empêcher l'introduction d'infections à haut risque.