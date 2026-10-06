À Irkoutsk, un citoyen ouzbek bat sa fille de 17 ans et la pousse par la fenêtre du quatrième étage

À Irkoutsk, un homme de 44 ans a brutalement battu sa fille mineure avant de la pousser par la fenêtre de son appartement au quatrième étage. La jeune fille de 17 ans a survécu avec de graves blessures et a pu raconter les détails de l'incident aux enquêteurs depuis l'hôpital.

Il s'est avéré que l'incident a été déclenché par le fait que la jeune fille a rencontré un garçon dans la rue alors qu'elle était censée être à l'école. Elle avait quitté l'école à l'insu de ses parents. Furieux, son père a décidé de la « punir ».

L'homme a d'abord frappé sa fille et l'a forcée à monter dans sa voiture. La violence s'est poursuivie dans le véhicule, sur son lieu de travail et à domicile. Selon les enquêteurs, l'homme a également battu sa fille avec un tuyau métallique et une poutre en bois.

Après cela, il l'a poussée par la fenêtre du quatrième étage. Bien que grièvement blessée, la jeune fille a survécu. Le tribunal du district de Leninskiy à Irkoutsk a reconnu l'homme coupable de torture sur mineur et de tentative de meurtre. Il a été condamné à 7 ans et 6 mois de colonie pénitentiaire à régime strict. Le verdict n'est pas encore définitif.