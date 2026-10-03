Urgence liée à la peste pulmonaire en Russie : rupture présumée d'un tube à essai

Une situation sanitaire et épidémiologique d'urgence a surgi dans la région d'Irkoutsk, en Russie. Une laborantine de 28 ans travaillant à l'Institut de recherche sur la peste est décédée des suites d'une infection hautement dangereuse : la peste pulmonaire.

À la suite de cette tragédie, des mesures de sécurité urgentes ont été prises dans la région et plus de 190 personnes ayant été en contact avec la défunte ont été placées en quarantaine et sous surveillance médicale stricte.

Comment l'incident s'est-il produit ? Principales hypothèses

Selon les médias et les sources opérationnelles, la défunte, Darya Shipilova, travaillait à l'Institut de recherche sur la peste de Sibérie et d'Extrême-Orient, où elle étudiait la résistance des bactéries aux antibiotiques.

Hypothèse de la rupture du tube à essai : Selon l'une des principales hypothèses examinées par les enquêteurs et les experts, l'employée aurait accidentellement fait tomber un tube à essai contenant l'agent pathogène de la peste (Yersinia pestis) lors de ses manipulations en laboratoire.

Détérioration de son état de santé : Après l'incident, l'état de santé de la jeune femme s'est rapidement dégradé et elle a été admise à l'hôpital du district de Chelekhov. Malgré les soins médicaux prodigués, il n'a pas été possible de sauver la patiente.

Restrictions de quarantaine et contrôles

Suite à la tragédie, des mesures drastiques ont été mises en œuvre pour empêcher la propagation de l'épidémie :

Isolement du foyer de l'infection : L'établissement médical où la laborantine a été traitée, ainsi que certaines de ses unités, ont été temporairement placés en quarantaine totale, et les cours dans l'un des établissements d'enseignement supérieur de la région sont passés au format en ligne. Contrôle des personnes en contact : Près de 200 personnes ayant été en contact avec la jeune femme ont été hospitalisées et placées sous observation préventive. Les analyses primaires effectuées par les experts montrent qu'aucune infection n'a été détectée chez ces personnes. La version de la Bouriatie rejetée : Initialement, des rumeurs circulaient selon lesquelles la défunte s'était rendue en République de Bouriatie, considérée comme un foyer naturel de la maladie. Cependant, les autorités de Bouriatie ont officiellement démenti ces informations, déclarant que la jeune femme n'avait pas visité cette région récemment et qu'il n'y avait pas de foyers de peste dans la république.

Actuellement, des enquêtes approfondies sur la violation des règles de sécurité se poursuivent dans la région d'Irkoutsk avec la participation des autorités sanitaires et d'experts fédéraux.