L'Union européenne sera confrontée à de sérieux défis et à une pression de crise sur le marché de l'énergie lors de la saison hivernale à venir. La porte-parole de la Commission européenne, Anna-Kaisa Itkonen, s'exprimant devant des journalistes à Bruxelles, a révélé l'ampleur réelle des difficultés économiques attendues en Europe.

La responsable a souligné qu'il est inévitable que les prix extrêmement élevés du carburant et de l'électricité à travers le continent deviennent un fardeau majeur pour les ménages et les secteurs industriels.

« Ce sera un hiver très difficile en termes de prix »

La représentante de la Commission européenne a évalué les principaux risques et défis de la saison automne-hiver comme suit :

Double pression : Les consommateurs et le secteur manufacturier européens seront simultanément confrontés à une forte pression financière due à la fois aux températures froides et au coût élevé du gaz naturel et de l'électricité ;

Nécessité de coordination : Bruxelles, reconnaissant que la situation présente des risques élevés, a exigé une solidarité et une préparation maximales de la part de tous les États membres pour traverser la saison de chauffage sans pertes.

Réserves stratégiques activées : 100 millions de barils de carburant

Des décisions financières d'urgence ont été prises pour atténuer les explosions de prix sur le marché et protéger le pouvoir d'achat :

Accord UE et G7 : La direction de l'Union, en collaboration avec les pays du G7, a pleinement approuvé l'initiative de libérer sur le marché, à partir des réserves stratégiques, 50 millions de barils de pétrole brut et 50 millions de barils de diesel de carburant ;

Objectif — stabilité : Cette mesure vise à équilibrer dans une certaine mesure les prix du carburant pour les citoyens et les entreprises européens.

Antirecord de 13 ans : Les stocks de gaz remplis à seulement 63 %

La plus grande préoccupation des experts reste liée à l'état des stocks souterrains de gaz en Europe :

Niveau historiquement bas : En octobre, les stocks souterrains de gaz de l'Union européenne n'étaient remplis qu'à 63 % ce qui constitue le niveau le plus bas des 13 dernières années ;

Pénurie d'approvisionnement : L'Europe, ayant renoncé au gaz naturel russe, rencontre des difficultés à couvrir ses besoins saisonniers de manière complète et à bas prix via le gaz naturel liquéfié (GNL) et les corridors d'approvisionnement alternatifs.

Si l'hiver s'avère plus froid que prévu, le volume limité de gaz et la hausse des tarifs pourraient porter un coup sérieux non seulement au secteur public, mais aussi à la compétitivité économique mondiale de l'Europe.