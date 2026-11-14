Selon les données fournies par le service météorologique hongrois, HungaroMet, les 10 premiers mois de l'année ont été marqués par la sécheresse la plus intense et sans précédent des 125 dernières années dans le pays. De tels phénomènes naturels extrêmes suscitent de vives inquiétudes dans toute l'Europe centrale et méridionale.

Une sécheresse inédite depuis 1901

Le météorologue et expert en climatologie Oliver Sentesh souligne que, selon les données historiques analysées, la Hongrie n'avait pas connu un tel déficit pluviométrique depuis les années 1860. La cause principale serait la récurrence d'anticyclones qui empêchent la formation de nuages.

« Dans l'ensemble, un déficit de 250 à 300 millimètres de précipitations a été observé à travers le pays durant la période critique. Dans les régions montagneuses comme Matra, ce déficit atteint même 400 millimètres », — déclare l'expert.

Indicateurs de sécheresse Détails Source principale HungaroMet (Service météorologique hongrois) Période historique Le niveau le plus bas depuis 1901 (en réalité, jamais vu depuis les années 1860) Échelle du déficit hydrique Une perte d'humidité équivalente au volume de sept lacs Balaton Mesures financières 600 millions d'euros alloués à la préservation des ressources en eau

Perte d'eau équivalente à sept lacs Balaton

Comme cette tendance négative se poursuit depuis plusieurs années, le déficit hydrique des sols a atteint un niveau catastrophique. Selon les estimations, le volume d'humidité perdu est équivalent au volume de sept lacs Balaton. teng. Les expertsrappellent que ce problème ne se limite pas à la Hongrie, mais touche l'ensemble de l'Europe centrale et méridionale.

Plan d'action national

La grave sécheresse qui a frappé l'Europe cette année a causé d'importants dommages financiers et des tragédies. Afin de prévenir ces problèmes, les ministères hongrois concernés ont présenté un plan d'action de 600 pages pour la préservation des ressources en eau. Selon ce plan, il est prévu de dépenser plus de 600 millions d'euros pour améliorer la gestion de l'eau et les infrastructures dans les années à venir.

Selon vous, quelles mesures urgentes l'humanité doit-elle prendre pour prévenir le réchauffement climatique et les sécheresses extrêmes ? Laissez votre avis dans les commentaires !