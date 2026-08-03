Un navire du Troisième Reich vieux de 80 ans refait surface dans le Danube

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Un navire du Troisième Reich vieux de 80 ans refait surface dans le Danube

En Serbie, une baisse brutale du niveau de l'eau du Danube a mis au jour les restes d'un navire de guerre allemand de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qu'a rapporté The Telegraph .

Selon les informations, les vestiges du navire ont été découverts près du village serbe de Prahovo et font partie des navires de guerre qui constituaient la flottille allemande du Danube. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, lors de l'offensive de l'armée soviétique, ce navire a été sabordé intentionnellement par les troupes du Troisième Reich.

D'après les données historiques, les troupes allemandes ont coulé le navire en septembre 1944 dans le cadre de l'opération « Elfe du Danube » . À cette époque, plus de 200 navires et barges au total ont été coulés, ce qui a provoqué l'interruption complète de la navigation sur cette partie du Danube jusqu'à la fin de la guerre.

Selonles experts, la vague de chaleur anormale prolongée et la grave sécheresse en Europe ont entraîné une baisse record du niveau de l'eau dans le Danube. Par conséquent, les navires de guerre historiques qui se trouvaient auparavant sous l'eau sont de nouveau visibles. En avril, les spécialistes ont retiré sept navires du lit du fleuve, et les travaux de levage du huitième navire sont en phase de préparation.

Les opérations de sauvetage sont menées avec une extrême prudence, car il est possible que les navires contiennent encore des mines et des obus non explosés. C'est pourquoi, avant de les extraire de l'eau, des inspections approfondies sont menées par des plongeurs et des démineurs. Les grands navires ne sont pas retirés en un seul morceau, mais sont découpés en sections.

Vue aérienne d'un navire coulé près d'une île de sable dans le fleuve.

Afin de nettoyer le lit du Danube et de sécuriser la navigation fluviale, l'Union européenne soutient également financièrement le projet. En particulier, la Commission européenne a alloué une subvention de 16,5 millions d'euros pour ces travaux, tandis que la Banque européenne d'investissement a affecté près de 14 millions d'euros supplémentaires. Dans une première phase, les spécialistes prévoient de retirer au total 21 navires coulés de l'eau.

Cependant, certains navires de grande taille et lourdement endommagés ne peuvent pas être entièrement renfloués. Par conséquent, après avoir été mis en sécurité, une partie d'entre eux pourrait être ré-ensevelie dans la partie la plus profonde du lit du fleuve.

Selon les estimations des autorités serbes, les restrictions de navigation causées par ces navires coulés dans la région coûtent chaque année à l'économie du pays plus de 5 millions d'euros .

Parallèlement, la baisse record du niveau de l'eau dans le Danube a également touché gravement la Hongrie. Il a été signalé qu'en raison de la diminution du volume d'eau dans le fleuve, la question de la suspension temporaire des activités de la seule centrale nucléaire du pays est également à l'étude.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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