L’Union européenne a rejeté la demande du ministère ukrainien de la Politique agraire et de l’Alimentation visant à soutenir les agriculteurs touchés par les perturbations des activités portuaires et à leur accorder 220 millions d’euros supplémentaires.

Le représentant de la Commission européenne, Markus Lammert, l’a annoncé le 20 août au média ukrainien « Yevropeyskaya Pravda ».

Quelle décision Bruxelles a-t-elle prise ?

Le représentant de la Commission européenne a confirmé qu’une réponse avait été envoyée à la récente demande du ministre ukrainien de l’Agriculture.

« Dans notre réponse, nous avons défini les moyens de soutenir le secteur agricole ukrainien en utilisant les mécanismes existants », a déclaré Markus Lammert.

Ainsi, les 220 millions d’euros supplémentaires demandés par Kyiv ne seront pas accordés.

Quelle aide les agriculteurs ukrainiens reçoivent-ils actuellement ?

Selon le représentant de la Commission européenne, les agriculteurs ukrainiens bénéficient d’un soutien dans le cadre des programmes actuels de Bruxelles.

L’une des principales formes d’aide consiste à subventionner les taux d’intérêt des prêts accordés aux producteurs agricoles.

Les problèmes portuaires ont fortement réduit les exportations

L’une des principales difficultés du secteur agricole ukrainien reste la complication des exportations de produits via les ports de la mer Noire.

Selon Reuters, au cours des deux premières semaines d’août, les exportations de céréales ukrainiennes ont diminué de 75 % par rapport à la même période de l’année dernière.

La quasi-interruption des exportations de produits agricoles via les ports de la mer Noire pourrait avoir un impact sérieux sur l’économie ukrainienne.

Quelles pourraient être les conséquences ?

Une baisse aussi brutale des exportations pourrait accentuer la pression sur les revenus des agriculteurs ukrainiens, la situation financière des entreprises agricoles et les recettes en devises du pays.

Pour l’instant, au lieu d’accorder 220 millions d’euros supplémentaires, l’Union européenne propose d’utiliser les mécanismes de soutien financier existants .