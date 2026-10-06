Antirecord de 35 ans aux États-Unis : État d'urgence déclaré suite à une épidémie de rougeole

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Antirecord de 35 ans aux États-Unis : État d'urgence déclaré suite à une épidémie de rougeole

La situation épidémiologique aux États-Unis s'aggrave. Suite à la propagation rapide du virus de la rougeole dans tout le pays, les autorités de l'État de New York ont officiellement déclaré l'état d'urgence dans la région.

Selon les dernières statistiques médicales publiées par la célèbre université Johns Hopkins, le nombre total de cas de rougeole confirmés aux États-Unis a atteint 4 020 cas. Ce chiffre constitue le pire record historique enregistré dans le pays depuis 1991.

La situation à New York : L'introduction de mesures d'urgence

L'administration de l'État et les autorités sanitaires ont été contraintes de prendre des mesures strictes pour contenir les foyers de la maladie :

  • Indicateur dans l'État : Selon les rapports officiels, jusqu'à présent, sur le territoire de l'État de New York, 101 cas confirmés ont été enregistrés ;

  • Que signifie l'état d'urgence : L'introduction de ce régime permet d'allouer rapidement des fonds budgétaires supplémentaires au système médical, d'augmenter le nombre de centres de vaccination obligatoires et de renforcer au maximum le contrôle sanitaire dans les établissements d'enseignement.

Pourquoi ce record de 35 ans est-il alarmant ?

Les experts en santé publique américains expliquent la résurgence de la rougeole, une maladie autrefois considérée comme presque éradiquée, par les facteurs suivants :

  • Baisse des taux de vaccination : Ces dernières années, la tendance au refus de la vaccination systématique a augmenté parmi la population, notamment chez les jeunes enfants, ce qui a affaibli l'immunité collective ;

  • Haute contagiosité : La rougeole est l'une des infections les plus dangereuses et les plus facilement transmissibles par voie aérienne, présentant un risque élevé de complications graves (pneumonie, encéphalite et lésions cérébrales) pour les personnes non vaccinées.

Les autorités médicales appellent tous les citoyens à vérifier leur historique de vaccination et à consulter immédiatement un médecin en cas d'apparition de symptômes (forte fièvre, toux, éruptions cutanées).

États-UnisRougeoleNew YorkUniversité Johns HopkinsSanté publique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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