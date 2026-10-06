Comment le nouveau missile hypersonique américain contourne-t-il les systèmes de défense aérienne ?

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Comment le nouveau missile hypersonique américain contourne-t-il les systèmes de défense aérienne ?

L'US Air Force, en collaboration avec la Royal Australian Air Force, a mené le premier essai en vol réussi du HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile), un missile de croisière hypersonique de nouvelle génération. Cette information a été rapportée par la prestigieuse publication militaire The War Zone citant des responsables militaires américains.

Un porte-parole de l'US Air Force a souligné que cet essai s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à améliorer les capacités de frappe de précision à longue portée à des vitesses imparables.

Lancement secret au polygone de Woomera

Bien que le type d'avion ayant largué le missile et le nom du polygone n'aient pas été officiellement divulgués, selon The War Zone, l'essai historique a eu lieu sur le célèbre site d'essais militaires australien Woomera Test Range :

  • Lancement aérien : Un avion de la RAAF a largué une version d'essai du HACM à une altitude déterminée dans un espace aérien réservé ;

  • Collecte de données : Pendant le vol, les paramètres télémétriques cruciaux concernant l'aérodynamisme du missile, son entrée dans l'environnement hypersonique et le fonctionnement stable des composants ont été enregistrés avec succès.

Vitesse Mach 7 et compacité : capacités techniques du HACM

Les caractéristiques techniques précises du HACM sont classifiées. Néanmoins, les sources militaires ouvertes révèlent ses capacités redoutables :

  • Système hypersonique à deux étages : Le missile se compose d'un propulseur à propergol solide (bloc initial) et d'une section de combat équipée d'un statoréacteur hypersonique autonome ;

  • Vitesse et manœuvrabilité : L'arme peut atteindre environ Mach 7 (7 fois la vitesse du son). Le planeur rapide est capable d'effectuer des manœuvres brusques en altitude et en direction, le rendant pratiquement indétectable pour les radars de défense antimissile modernes ;

  • Rayon d'action : La portée de frappe prévue du missile est de 500 kilomètres ;

  • Taille compacte pour les chasseurs : Contrairement aux systèmes hypersoniques lourds, le HACM est compact. Il peut donc être utilisé non seulement par des bombardiers stratégiques, mais aussi par des chasseurs tactiques comme le F-15E Strike Eagle et le F/A-18F Super Hornet de l'aéronavale.

Retards et calendrier de production de masse

En raison de sa complexité technique, les essais ont été reportés à plusieurs reprises, passant de 2024 à 2025, puis à 2026.

Après ce succès en Australie, le Pentagone passe à l'étape suivante. L'objectif de l'US Air Force est de fin 2027 lancer la production en série du HACM et de le rendre opérationnel.

HACMMissileUS Air ForceRoyal Australian Air ForceWoomera Test Range
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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